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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 349350351352

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
57
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:58

И полугодичные депозиты канули в лету
inflew
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 14:25

  maxim2014 написав:
  nickvlk1 написав:maxim2014

Ну такое. Положил 10 килобаксов, например, чуть больше чем фонд гарантирует, в итоге получишь по нонешнему курсу где-то 130 грн в месяц, а абонка в месяц 150 грн. Разве что рассматривать как альтернативу ячейки?

ну эьл было больше как FYI. в любом случае 0,75 это намного лучше чем 0,25 (или сколько там было?)


Было 0,2 и это уже месяц как.
А вот новость совсем свежак: за валютой теперь только в главный офис на святошино.
rorandak
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 14:29

Відповідно до стратегії розвитку ПроКредит Банку, одним із напрямків є мінімізація
готівкових розрахунків шляхом впровадження новітніх технологій та створення
сприятливих умов для використання електронних платіжних засобів.
У зв’язку з цим, починаючи з 1 травня 2018 року АТ «ПроКредит Банк»
припиняє видачу готівкових коштів в іноземній валюті юридичним та
фізичним особам на відділенні м. Києва за адресою: вул. Велика Васильківська,
24.
Операції щодо внесення готівкових коштів в іноземній та національній валюті ви
можете продовжувати здійснювати через зону самообслуговування 24/7.
Зняття коштів в іноземній валюті можливо здійснювати лише на відділенні за
адресою м. Київ, пр-т Перемоги, 103, відповідно до операційного регламенту,
режиму роботи відділення та за попереднім повідомленням щодо необхідності
здійснення такої операції за телефоном 0 800 500 9 90.

Таке
inflew
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 14:36

Уточнил звонком.
Письмо касается только отделения на Большой Васильковской. Там больше нельзя снять валюту.
Что касается других отделений, - до 3к без предзаказа, от 3к до 10к с предзаказом, больше 10к - на Святошино.
inflew
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 14:38

  inflew написав:Уточнил звонком.
Письмо касается только отделения на Большой Васильковской. Там больше нельзя снять валюту.
Что касается других отделений, - до 3к без предзаказа, от 3к до 10к с предзаказом, больше 10к - на Святошино.


Зачем тогда вводят в залуждение вот этим:
Зняття коштів в іноземній валюті можливо здійснювати лише на відділенні за
адресою м. Київ, пр-т Перемоги, 103
rorandak
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:23

Re: ПроКредит

  rorandak написав:Зачем тогда вводят в залуждение вот этим:
Зняття коштів в іноземній валюті можливо здійснювати лише на відділенні за
адресою м. Київ, пр-т Перемоги, 103


Я тоже напрягся.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:55

  maxim2014 написав:А тем временем - по сберсчету в валюте ставочка то уже аж 0,75% (http://www.procreditbank.com.ua/assets/ ... es-ukr.pdf)

Рано радуемся)

Новые тарифы с 01.06.

http://www.procreditbank.com.ua/assets/ ... 010618.pdf

UAH счет теперь 165 грн.
inflew
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 16:03

inflew
Да, с каждым днем все веселей...
Тогда уж по FlexSave пусть поднимают хотя бы до 15%! :D
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 16:25

Re: ПроКредит

  inflew написав:Рано радуемся)

Новые тарифы с 01.06.

http://www.procreditbank.com.ua/assets/ ... 010618.pdf

UAH счет теперь 165 грн.


Это банк не для просто богатых, а САМЫХ богатых.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 16:38

  inflew написав:Уточнил звонком.
Письмо касается только отделения на Большой Васильковской. Там больше нельзя снять валюту.
Что касается других отделений, - до 3к без предзаказа, от 3к до 10к с предзаказом, больше 10к - на Святошино.


А у кого дольше 100к - пусть в Германию едут в головной офис, но только по вторникам и четвергам до обеда и с предзаказом естественно-)
nickvlk1
 
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