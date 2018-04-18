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Обслуговування в українських
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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 350351352353

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
57
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:15

  Investor_K написав:
  inflew написав:Рано радуемся)

Новые тарифы с 01.06.

http://www.procreditbank.com.ua/assets/ ... 010618.pdf

UAH счет теперь 165 грн.


Это банк не для просто богатых, а САМЫХ богатых.


А какие услуги банк может предложить самым богатым, просто богатым, просто клиентам физикам? Ответ прост: никаких кроме карточки и депозита. Если руководство банка настойчиво убивает банк,зачем ему мешать?
gleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:55

gleb
Например бесплатный вход/выход как по гривне так и по валюте. Для некоторых комиссия 215 грн/месяц может быть сильно выгоднее чем 1.5%+1$ за снятие, как, например, в "бесплатном" счёте Аваля и нет танцев с бубном, как в ТАСе или Кредо (в двух последних примерах можно снимать валюту и гривны без комиссии, но с гемором).
Поднятие комиссии до 7.5$ в месяц, не страшно, главное, чтобы это не стало славной традицией, и не доросло до неприличных значений.
Amid
 
Повідомлень: 667
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  #<1 ... 350351352353
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