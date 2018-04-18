А какие услуги банк может предложить самым богатым, просто богатым, просто клиентам физикам? Ответ прост: никаких кроме карточки и депозита. Если руководство банка настойчиво убивает банк,зачем ему мешать?
gleb Например бесплатный вход/выход как по гривне так и по валюте. Для некоторых комиссия 215 грн/месяц может быть сильно выгоднее чем 1.5%+1$ за снятие, как, например, в "бесплатном" счёте Аваля и нет танцев с бубном, как в ТАСе или Кредо (в двух последних примерах можно снимать валюту и гривны без комиссии, но с гемором). Поднятие комиссии до 7.5$ в месяц, не страшно, главное, чтобы это не стало славной традицией, и не доросло до неприличных значений.