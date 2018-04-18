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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 350351352353

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
57
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:15

  Investor_K написав:
  inflew написав:Рано радуемся)

Новые тарифы с 01.06.

http://www.procreditbank.com.ua/assets/ ... 010618.pdf

UAH счет теперь 165 грн.


Это банк не для просто богатых, а САМЫХ богатых.


А какие услуги банк может предложить самым богатым, просто богатым, просто клиентам физикам? Ответ прост: никаких кроме карточки и депозита. Если руководство банка настойчиво убивает банк,зачем ему мешать?
gleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:55

gleb
Например бесплатный вход/выход как по гривне так и по валюте. Для некоторых комиссия 215 грн/месяц может быть сильно выгоднее чем 1.5%+1$ за снятие, как, например, в "бесплатном" счёте Аваля и нет танцев с бубном, как в ТАСе или Кредо (в двух последних примерах можно снимать валюту и гривны без комиссии, но с гемором).
Поднятие комиссии до 7.5$ в месяц, не страшно, главное, чтобы это не стало славной традицией, и не доросло до неприличных значений.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:53

Re: ПроКредит

ребята,а сколько теперь в месяц на руки чистой гривны будет?или скорей,а какой теперь по факту % получится если отнять налоги и это обслуживание в 165 грн.,пожалуйста
я чайник,но расту до самовара
shtora
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:58

  shtora написав:ребята,а сколько теперь в месяц на руки чистой гривны будет?или скорей,а какой теперь по факту % получится если отнять налоги и это обслуживание в 165 грн.,пожалуйста

11,27% - 165 грн
inflew
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:02

inflew это со 100000грн ,я правильно поняла со ставкой % 13 ?
я чайник,но расту до самовара
shtora
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:06

  shtora написав:inflew это со 100000грн ,я правильно поняла со ставкой % 13 ?

Это от ставки 14%.

Посчитать легко. Заявленный процент (14%) * 0.805 = 11,27% .

0.805 - это 80.5 % чистого дохода. 0.195 - 19.5 % налогов.
inflew
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:29

  inflew написав:
  shtora написав:inflew это со 100000грн ,я правильно поняла со ставкой % 13 ?

Это от ставки 14%.

Посчитать легко. Заявленный процент (14%) * 0.805 = 11,27% .

0.805 - это 80.5 % чистого дохода. 0.195 - 19.5 % налогов.


На самом деле еще меньше. "Чистыми" с 14% депозита получается всего 9.29% (при вкладе в 100 тыс. грн.)...
Востаннє редагувалось Anadonta в Чет 19 кві, 2018 16:32, всього редагувалось 1 раз.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:30

  Anadonta написав:
  inflew написав:
  shtora написав:inflew это со 100000грн ,я правильно поняла со ставкой % 13 ?

Это от ставки 14%.

Посчитать легко. Заявленный процент (14%) * 0.805 = 11,27% .

0.805 - это 80.5 % чистого дохода. 0.195 - 19.5 % налогов.


На самом деле еще меньше - 9.29% (при вкладе в размере 100 тыс. грн.).
Вы не отняли 165 грн. в месяц (если открыт только гривневый счет) от суммы начисленных процентов...

Да, я выше написал - 11,27% - 165 грн.
inflew
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:33

inflew

... сразу не понял. Почему-то подумал, что то не минус, а тире...
Anadonta
 
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  #<1 ... 350351352353
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