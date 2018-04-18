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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:15
Investor_K написав:
Это банк не для просто богатых, а САМЫХ богатых.
А какие услуги банк может предложить самым богатым, просто богатым, просто клиентам физикам? Ответ прост: никаких кроме карточки и депозита. Если руководство банка настойчиво убивает банк,зачем ему мешать?
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gleb
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Додано: Чет 19 кві, 2018 12:55
gleb
Например бесплатный вход/выход как по гривне так и по валюте. Для некоторых комиссия 215 грн/месяц может быть сильно выгоднее чем 1.5%+1$ за снятие, как, например, в "бесплатном" счёте Аваля и нет танцев с бубном, как в ТАСе или Кредо (в двух последних примерах можно снимать валюту и гривны без комиссии, но с гемором).
Поднятие комиссии до 7.5$ в месяц, не страшно, главное, чтобы это не стало славной традицией, и не доросло до неприличных значений.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 15:53
ребята,а сколько теперь в месяц на руки чистой гривны будет?или скорей,а какой теперь по факту % получится если отнять налоги и это обслуживание в 165 грн.,пожалуйста
я чайник,но расту до самовара
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shtora
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Додано: Чет 19 кві, 2018 15:58
shtora написав:
ребята,а сколько теперь в месяц на руки чистой гривны будет?или скорей,а какой теперь по факту % получится если отнять налоги и это обслуживание в 165 грн.,пожалуйста
11,27% - 165 грн
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inflew
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Додано: Чет 19 кві, 2018 16:02
inflew это со 100000грн ,я правильно поняла со ставкой % 13 ?
я чайник,но расту до самовара
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shtora
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Додано: Чет 19 кві, 2018 16:06
shtora написав:inflew
это со 100000грн ,я правильно поняла со ставкой % 13 ?
Это от ставки 14%.
Посчитать легко. Заявленный процент (14%) * 0.805 = 11,27% .
0.805 - это 80.5 % чистого дохода. 0.195 - 19.5 % налогов.
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inflew
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Додано: Чет 19 кві, 2018 16:29
inflew написав: shtora написав:inflew
это со 100000грн ,я правильно поняла со ставкой % 13 ?
Это от ставки 14%.
Посчитать легко. Заявленный процент (14%) * 0.805 = 11,27% .
0.805 - это 80.5 % чистого дохода. 0.195 - 19.5 % налогов.
На самом деле еще меньше. "Чистыми" с 14% депозита получается всего 9.29% (при вкладе в 100 тыс. грн.)...
Востаннє редагувалось Anadonta
в Чет 19 кві, 2018 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 16:30
Anadonta написав: inflew написав: shtora написав:inflew
это со 100000грн ,я правильно поняла со ставкой % 13 ?
Это от ставки 14%.
Посчитать легко. Заявленный процент (14%) * 0.805 = 11,27% .
0.805 - это 80.5 % чистого дохода. 0.195 - 19.5 % налогов.
На самом деле еще меньше - 9.29% (при вкладе в размере 100 тыс. грн.).
Вы не отняли 165 грн. в месяц (если открыт только гривневый счет) от суммы начисленных процентов...
Да, я выше написал - 11,27% - 165 грн.
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inflew
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Додано: Чет 19 кві, 2018 16:33
inflew
... сразу не понял. Почему-то подумал, что то не минус, а тире...
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Anadonta
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Додано: Чет 19 кві, 2018 17:53
inflew написав:
Это от ставки 14%.
Откуда инфа про 14% - вроде 11 только?
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Amid
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