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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 351352353354

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
57
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 18:38

  Amid написав:
  inflew написав:Это от ставки 14%.


Откуда инфа про 14% - вроде 11 только?

Да это они про срочные депо размышляют :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 18:49

На 100 тысячах под 14% на полгода с комиссией эквивалентно депозиту под 11.54% без комиссии (или 13% с комиссией 100 грн в месяц)
11.54 = 2 * (100000 * 0.14 / 2 * 0.805 - 6 * 165) / (0.805 * 100000)
На 200 тысячах будет как под 12.77% без комиссии.
Востаннє редагувалось Dika в Чет 19 кві, 2018 19:00, всього редагувалось 3 разів.
Dika
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 18:55

Re: ПроКредит

Вы забыли про 19,5% налога
inflew
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:00

  inflew написав:Вы забыли про 19,5% налога

про налог не забыл, коэфициент 0.805
забыл что на полгода, пересчитал выше.
Dika
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