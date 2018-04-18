Да это они про срочные депо размышляют
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 кві, 2018 18:38
Додано: Чет 19 кві, 2018 18:49
На 100 тысячах под 14% на полгода с комиссией эквивалентно депозиту под 11.54% без комиссии (или 13% с комиссией 100 грн в месяц)
11.54 = 2 * (100000 * 0.14 / 2 * 0.805 - 6 * 165) / (0.805 * 100000)
На 200 тысячах будет как под 12.77% без комиссии.
Востаннє редагувалось Dika в Чет 19 кві, 2018 19:00, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 19 кві, 2018 18:55
Re: ПроКредит
Вы забыли про 19,5% налога
Додано: Чет 19 кві, 2018 19:00
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