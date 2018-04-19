Да это они про срочные депо размышляют
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 кві, 2018 18:38
Додано: Чет 19 кві, 2018 18:49
На 100 тысячах под 14% на полгода с комиссией эквивалентно депозиту под 11.54% без комиссии (или 13% с комиссией 100 грн в месяц)
11.54 = 2 * (100000 * 0.14 / 2 * 0.805 - 6 * 165) / (0.805 * 100000)
На 200 тысячах будет как под 12.77% без комиссии.
Востаннє редагувалось Dika в Чет 19 кві, 2018 19:00, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 19 кві, 2018 18:55
Re: ПроКредит
Вы забыли про 19,5% налога
Додано: Чет 19 кві, 2018 19:00
Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:57
На трех валютах Ваша ежемесячная комиссия будет 265 г т.е. 8,3 евро в месяц. Умножаем на 12 и получаем 100 евро годовых. За эту сумму в большинстве системных банков Украины Вы найдете пакет с нулевыми комиссиями на пополнение-снятие, плюс сеть банкоматов, плюс огромный набор услуг, плюс персональный менеджер. Да Вам годичное обслуживание счетов в некоторых банках ЕС будет стоит 50-100 евро но взамен будет доступ к кредитному ресурсу за 7%, гарантирование вклада на 100К+ евро. Что я хочу сказать: цена за услуги Прокредита уже давно на высоком уровне. Они говорят о прозрачности и понятности ежемесячной комиссии по молчат о том, за что эта комиссия. За право положить деньги на счет и снять деньги со счета. Всё. Список услуг Прокредита закончился. Чтобы отбить комиссию в 165 гр в месяц нужно 18 тыс гривен постоянно держать на гибком счету с доходностью 11% (учитывая налог с депозита). Смыс банковских услуг в том, что банк берет у тебя деньги в пользование а взамен дает либо доход (чего уже почти нет), либо услуги, которые ты сам обеспечить не можешь: свифт, конверсию, сеть банкоматов, и т.д. Тут же надо платить за право положить к ним деньги. Даже не деньги а только гривню. И потом подстраиваться под их требования, чтоб своими деньгами пользоваться. Садомазо какое-то
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