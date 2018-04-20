Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:57

Amid написав: gleb

Например бесплатный вход/выход как по гривне так и по валюте. Для некоторых комиссия 215 грн/месяц может быть сильно выгоднее чем 1.5%+1$ за снятие, как, например, в "бесплатном" счёте Аваля и нет танцев с бубном, как в ТАСе или Кредо (в двух последних примерах можно снимать валюту и гривны без комиссии, но с гемором).

Поднятие комиссии до 7.5$ в месяц, не страшно, главное, чтобы это не стало славной традицией, и не доросло до неприличных значений. Например бесплатный вход/выход как по гривне так и по валюте. Для некоторых комиссия 215 грн/месяц может быть сильно выгоднее чем 1.5%+1$ за снятие, как, например, в "бесплатном" счёте Аваля и нет танцев с бубном, как в ТАСе или Кредо (в двух последних примерах можно снимать валюту и гривны без комиссии, но с гемором).Поднятие комиссии до 7.5$ в месяц, не страшно, главное, чтобы это не стало славной традицией, и не доросло до неприличных значений.

На трех валютах Ваша ежемесячная комиссия будет 265 г т.е. 8,3 евро в месяц. Умножаем на 12 и получаем 100 евро годовых. За эту сумму в большинстве системных банков Украины Вы найдете пакет с нулевыми комиссиями на пополнение-снятие, плюс сеть банкоматов, плюс огромный набор услуг, плюс персональный менеджер. Да Вам годичное обслуживание счетов в некоторых банках ЕС будет стоит 50-100 евро но взамен будет доступ к кредитному ресурсу за 7%, гарантирование вклада на 100К+ евро. Что я хочу сказать: цена за услуги Прокредита уже давно на высоком уровне. Они говорят о прозрачности и понятности ежемесячной комиссии по молчат о том, за что эта комиссия. За право положить деньги на счет и снять деньги со счета. Всё. Список услуг Прокредита закончился. Чтобы отбить комиссию в 165 гр в месяц нужно 18 тыс гривен постоянно держать на гибком счету с доходностью 11% (учитывая налог с депозита). Смыс банковских услуг в том, что банк берет у тебя деньги в пользование а взамен дает либо доход (чего уже почти нет), либо услуги, которые ты сам обеспечить не можешь: свифт, конверсию, сеть банкоматов, и т.д. Тут же надо платить за право положить к ним деньги. Даже не деньги а только гривню. И потом подстраиваться под их требования, чтоб своими деньгами пользоваться. Садомазо какое-то