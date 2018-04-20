RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПроКредит

ПроКредит
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 351352353354

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
57
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 18:38

  Amid написав:
  inflew написав:Это от ставки 14%.


Откуда инфа про 14% - вроде 11 только?

Да это они про срочные депо размышляют :roll:
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 523
З нами з: 04.12.12
Подякував: 16 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 18:49

На 100 тысячах под 14% на полгода с комиссией эквивалентно депозиту под 11.54% без комиссии (или 13% с комиссией 100 грн в месяц)
11.54 = 2 * (100000 * 0.14 / 2 * 0.805 - 6 * 165) / (0.805 * 100000)
На 200 тысячах будет как под 12.77% без комиссии.
Востаннє редагувалось Dika в Чет 19 кві, 2018 19:00, всього редагувалось 3 разів.
Dika
Аватар користувача
 
Повідомлень: 242
З нами з: 18.01.09
Подякував: 11 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 18:55

Re: ПроКредит

Вы забыли про 19,5% налога
inflew
 
Повідомлень: 201
З нами з: 28.01.16
Подякував: 25 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:00

  inflew написав:Вы забыли про 19,5% налога

про налог не забыл, коэфициент 0.805
забыл что на полгода, пересчитал выше.
Dika
Аватар користувача
 
Повідомлень: 242
З нами з: 18.01.09
Подякував: 11 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:57

  Amid написав:gleb
Например бесплатный вход/выход как по гривне так и по валюте. Для некоторых комиссия 215 грн/месяц может быть сильно выгоднее чем 1.5%+1$ за снятие, как, например, в "бесплатном" счёте Аваля и нет танцев с бубном, как в ТАСе или Кредо (в двух последних примерах можно снимать валюту и гривны без комиссии, но с гемором).
Поднятие комиссии до 7.5$ в месяц, не страшно, главное, чтобы это не стало славной традицией, и не доросло до неприличных значений.


На трех валютах Ваша ежемесячная комиссия будет 265 г т.е. 8,3 евро в месяц. Умножаем на 12 и получаем 100 евро годовых. За эту сумму в большинстве системных банков Украины Вы найдете пакет с нулевыми комиссиями на пополнение-снятие, плюс сеть банкоматов, плюс огромный набор услуг, плюс персональный менеджер. Да Вам годичное обслуживание счетов в некоторых банках ЕС будет стоит 50-100 евро но взамен будет доступ к кредитному ресурсу за 7%, гарантирование вклада на 100К+ евро. Что я хочу сказать: цена за услуги Прокредита уже давно на высоком уровне. Они говорят о прозрачности и понятности ежемесячной комиссии по молчат о том, за что эта комиссия. За право положить деньги на счет и снять деньги со счета. Всё. Список услуг Прокредита закончился. Чтобы отбить комиссию в 165 гр в месяц нужно 18 тыс гривен постоянно держать на гибком счету с доходностью 11% (учитывая налог с депозита). Смыс банковских услуг в том, что банк берет у тебя деньги в пользование а взамен дает либо доход (чего уже почти нет), либо услуги, которые ты сам обеспечить не можешь: свифт, конверсию, сеть банкоматов, и т.д. Тут же надо платить за право положить к ним деньги. Даже не деньги а только гривню. И потом подстраиваться под их требования, чтоб своими деньгами пользоваться. Садомазо какое-то
gleb
 
Повідомлень: 2642
З нами з: 17.08.06
Подякував: 184 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:55

gleb

Приведите, пожалуйста пример банков, любых - системных/несистемных, где пополнение/снятие валюты в эквиваленте 100К грн без проблем и без комиссии. Буду рад взять на вооружение. Я знаю только ТАС и Кредо, но там, хотя и реально, но не сильно удобно, если в Кредо данное действие происходит в рамках одного отделения и с ограничениями, то в ТАС - танцы с бубном со сберегательными счетами. В обоих случаях возможно только для владельца счёта.
P.S. Пополнение валютой через терминал самооблуживания можете даже не искать, таких банков кроме прокредита нет.

P.P.S. Пример европейских банков могу привести из опыта - австрийский эрстебанк за базовый мастеркард электрон берёт 5 евро в месяц.

Пример с 7$ привёл т.к. у меня счета только гривна/доллар.
Amid
 
Повідомлень: 673
З нами з: 12.06.08
Подякував: 50 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 18:34

Re: ПроКредит

  Amid написав:P.S. Пополнение валютой через терминал самооблуживания можете даже не искать, таких банков кроме прокредита нет.


а як же зелені ТСО Привата, яких 100 500 тисяч по всіх країні!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1916
З нами з: 01.06.14
Подякував: 152 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 19:22

greenozon
Без комиссии?

Ок, сколько времени займёт скармливание привату 50К грн по одной купюре? А если сотками?
Amid
 
Повідомлень: 673
З нами з: 12.06.08
Подякував: 50 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:12

  Amid написав:gleb
P.P.S. Пример европейских банков могу привести из опыта - австрийский эрстебанк за базовый мастеркард электрон берёт 5 евро в месяц.

В той же Австрии есть банки, в которых есть все за 0 евро в мес., но это онлайн-банки.
В других странах - та же ситуация: можно найти и за 10 евро, можно и за 0, при том, что кол-во услуг не сильно отличается.
Дело в том, что далеко не везде откроют счет нерезиденту на таких условиях.
Как по мне, тарифы у Прокредита слишком завышены как для банка из Украины (клиентом его не являюсь) с таким набором услуг.
Son of Sun
 
Повідомлень: 173
З нами з: 25.04.14
Подякував: 82 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:53

Re: ПроКредит

Amid написав:gleb

Приведите, пожалуйста пример банков, любых - системных/несистемных, где пополнение/снятие валюты в эквиваленте 100К грн без проблем и без комиссии. Буду рад взять на вооружение. Я знаю только ТАС и Кредо, но там, хотя и реально, но не сильно удобно, если в Кредо данное действие происходит в рамках одного отделения и с ограничениями, то в ТАС - танцы с бубном со сберегательными счетами. В обоих случаях возможно только для владельца счёта.
P.S. Пополнение валютой через терминал самооблуживания можете даже не искать, таких банков кроме прокредита нет.

P.P.S. Пример европейских банков могу привести из опыта - австрийский эрстебанк за базовый мастеркард электрон берёт 5 евро в месяц.

Пример с 7$ привёл т.к. у меня счета только гривна/доллар.

УкрСиб в пакетах Ультра и ДеЛюкс имеет бесплатный вход/выход. Но там по сберсчету по факту 0 а депо валютных совсем нет. Стоимость самих пакетов - довольно высокая. Один плюс перед сабжем - отделений больше.
maxim2014
 
Повідомлень: 1180
З нами з: 19.09.14
Подякував: 142 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 351352353354
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vasyatko, wig і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Squeeze-out (183)
20.04.2018 22:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.