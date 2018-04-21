Вот чьи услуги неадекватны стоимости, так это Укрсиба.
інші перерахування:
на картковий рахунок в UAH
на картковий рахунок в USD/EUR
на накопичувальні рахунки
0,75% від суми.
При получении перечисления через свифт эти 0,75% в валюте выливаются в сильно бОльшие комиссии чем 7.5$. И это в пакете за 2600 грн. Это как жестью, иначе не назовёшь.
UPD. Мои последние пассажи - это не защита повышения тарифов банком, а поиск достойной альтернативы для моих потребностей. Возможно кто-то смог бы поделиться опытом. Наличие альтернативы - всегда лучше её отсутствия, особенно, если у менеджмента в плане увеличения абонплаты крыша окончательно протечёт. Последние действия Прокредита заставили меня вновь перелопатить условия адекватных (с моей точки зрения) банков. Но, к сожалению, ничего более выгодного, пока что не нашёл. Комиссии или на пополнение или на снятие с запасом превышают 7.5$ . Как-то так.