maxim2014 написав:УкрСиб в пакетах Ультра и ДеЛюкс имеет бесплатный вход/выход.
Вот чьи услуги неадекватны стоимости, так это Укрсиба.
інші перерахування:
на картковий рахунок в UAH на картковий рахунок в USD/EUR на накопичувальні рахунки
0,75% від суми.
При получении перечисления через свифт эти 0,75% в валюте выливаются в сильно бОльшие комиссии чем 7.5$. И это в пакете за 2600 грн. Это как жестью, иначе не назовёшь.
UPD. Мои последние пассажи - это не защита повышения тарифов банком, а поиск достойной альтернативы для моих потребностей. Возможно кто-то смог бы поделиться опытом. Наличие альтернативы - всегда лучше её отсутствия, особенно, если у менеджмента в плане увеличения абонплаты крыша окончательно протечёт. Последние действия Прокредита заставили меня вновь перелопатить условия адекватных (с моей точки зрения) банков. Но, к сожалению, ничего более выгодного, пока что не нашёл. Комиссии или на пополнение или на снятие с запасом превышают 7.5$ . Как-то так.
Приведите, пожалуйста пример банков, любых - системных/несистемных, где пополнение/снятие валюты в эквиваленте 100К грн без проблем и без комиссии. Буду рад взять на вооружение. Я знаю только ТАС и Кредо, но там, хотя и реально, но не сильно удобно, если в Кредо данное действие происходит в рамках одного отделения и с ограничениями, то в ТАС - танцы с бубном со сберегательными счетами. В обоих случаях возможно только для владельца счёта. P.S. Пополнение валютой через терминал самооблуживания можете даже не искать, таких банков кроме прокредита нет.
P.P.S. Пример европейских банков могу привести из опыта - австрийский эрстебанк за базовый мастеркард электрон берёт 5 евро в месяц.
Пример с 7$ привёл т.к. у меня счета только гривна/доллар.
Amid В Эксиме вроде к пакету депозитный бесплатное пополнение и выход в кеш на любые суммы. 1% в валюте на остаток начисляют по ощадному, в Про только 0,25%, если не ошибаюсь. Абонки нет, оплата одноразовая только за изготовление карты. С отдачей нала как-будто проблем не испытывают.