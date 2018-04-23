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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 352353354355

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
57
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 19:24

Re: ПроКредит

  maxim2014 написав:УкрСиб в пакетах Ультра и ДеЛюкс имеет бесплатный вход/выход.


Вот чьи услуги неадекватны стоимости, так это Укрсиба.

інші перерахування:

на картковий рахунок в UAH
на картковий рахунок в USD/EUR
на накопичувальні рахунки



0,75% від суми.

При получении перечисления через свифт эти 0,75% в валюте выливаются в сильно бОльшие комиссии чем 7.5$. И это в пакете за 2600 грн. Это как жестью, иначе не назовёшь.

UPD. Мои последние пассажи - это не защита повышения тарифов банком, а поиск достойной альтернативы для моих потребностей. Возможно кто-то смог бы поделиться опытом. Наличие альтернативы - всегда лучше её отсутствия, особенно, если у менеджмента в плане увеличения абонплаты крыша окончательно протечёт. Последние действия Прокредита заставили меня вновь перелопатить условия адекватных (с моей точки зрения) банков. Но, к сожалению, ничего более выгодного, пока что не нашёл. Комиссии или на пополнение или на снятие с запасом превышают 7.5$ . Как-то так.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 19:54

  Amid написав:gleb

Приведите, пожалуйста пример банков, любых - системных/несистемных, где пополнение/снятие валюты в эквиваленте 100К грн без проблем и без комиссии. Буду рад взять на вооружение. Я знаю только ТАС и Кредо, но там, хотя и реально, но не сильно удобно, если в Кредо данное действие происходит в рамках одного отделения и с ограничениями, то в ТАС - танцы с бубном со сберегательными счетами. В обоих случаях возможно только для владельца счёта.
P.S. Пополнение валютой через терминал самооблуживания можете даже не искать, таких банков кроме прокредита нет.

P.P.S. Пример европейских банков могу привести из опыта - австрийский эрстебанк за базовый мастеркард электрон берёт 5 евро в месяц.

Пример с 7$ привёл т.к. у меня счета только гривна/доллар.


https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... s-account/

ОТП
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Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 12:41

Amid
В Эксиме вроде к пакету депозитный бесплатное пополнение и выход в кеш на любые суммы. 1% в валюте на остаток начисляют по ощадному, в Про только 0,25%, если не ошибаюсь. Абонки нет, оплата одноразовая только за изготовление карты. С отдачей нала как-будто проблем не испытывают.
nickvlk1
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:22

Re: ПроКредит

  nickvlk1 написав:В Эксиме вроде к пакету депозитный бесплатное пополнение и выход в кеш на любые суммы.

Для работы с кешем альтернативы есть. Как это не удивительно, тяжело найти хорошие условия для работы с безналом, тут альтернативы не видно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:58

  nickvlk1 написав:Amid
В Эксиме вроде к пакету депозитный бесплатное пополнение и выход в кеш на любые суммы. 1% в валюте на остаток начисляют по ощадному, в Про только 0,25%, если не ошибаюсь. Абонки нет, оплата одноразовая только за изготовление карты. С отдачей нала как-будто проблем не испытывают.


Бесплатное пополнение только наличными, за безнал снимают 1%...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:32

Сибарит
ну если безнал заходит, то можно еще Альфу рассмотреть как альтернативу. У них есть пакеты условно бесплатные. Заход безнала/нала + 2 снятия в месяц в кассе/банкомате бесплатно без ограничений по сумме.
nickvlk1
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:02

Amid Меня не смущает оплата в 165 гр. Меня смущает то, что Прокредит дуркует с идентификацией клиентов и убрал все те услуги, которые меня в нем удерживали. Платить не проблема, не ясно, за что ему платить. Да внос кеша через автомат удобен, но сколько таких точек по Украине? и по Киеву? А как быть с валютой? Внос через автомат возможен, а вынос только через кассу. 100 тыс гр через банкомат не снимешь без поднятия лимита. А где у них по стране банкоматы? А в чужих только малую сумму и с комиссией. Короче: из банка сделали районную сберкассу с парой отделений.
gleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:04

А что с идентификацией?
inflew
 
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