Додано: Вів 24 кві, 2018 16:02

Amid Меня не смущает оплата в 165 гр. Меня смущает то, что Прокредит дуркует с идентификацией клиентов и убрал все те услуги, которые меня в нем удерживали. Платить не проблема, не ясно, за что ему платить. Да внос кеша через автомат удобен, но сколько таких точек по Украине? и по Киеву? А как быть с валютой? Внос через автомат возможен, а вынос только через кассу. 100 тыс гр через банкомат не снимешь без поднятия лимита. А где у них по стране банкоматы? А в чужих только малую сумму и с комиссией. Короче: из банка сделали районную сберкассу с парой отделений.