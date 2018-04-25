tanas написав:те у кого есть депозиты строковые в банке, фактически вынуждены будут платить 165 грн, так как нельзя разорвать депозит по закону и фактически приходится принимать их публичную оферту по увеличению стоимости обслуживание, могут и 1000 грн в месяц поставить и прийдётеся платить. буду писать письмо в НБУ и головной офис немцам, интересен комментарий их.
Прежде, чем писать немцам и в нбу, попробуйте сначала обратиться в сам банк, я думаю, если вы не хотите платить комиссию, вам с удовольствием вернут депозит с процентами досрочно и закроют все счета. так они всегда работали, недовольных не держали.