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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 кві, 2018 07:15
tanas написав:
те у кого есть депозиты строковые в банке, фактически вынуждены будут платить 165 грн, так как нельзя разорвать депозит по закону и фактически приходится принимать их публичную оферту по увеличению стоимости обслуживание, могут и 1000 грн в месяц поставить и прийдётеся платить. буду писать письмо в НБУ и головной офис немцам, интересен комментарий их.
Прежде, чем писать немцам и в нбу, попробуйте сначала обратиться в сам банк, я думаю, если вы не хотите платить комиссию, вам с удовольствием вернут депозит с процентами досрочно и закроют все счета. так они всегда работали, недовольных не держали.
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rorandak
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Додано: Чет 26 кві, 2018 08:50
А кто-то знает, как считаются проценты на FlexSave?
Например:
25.04 0:00 на счету было 50000
25.04 12:00 на счету осталось 20000
25.04 13:00 на счету стало 50000
26.04 0:00 на счету 50000
Проценты будут начислены на сумму на конец периода (50000) или минимальный остаток на протяжении дня (20000) ?
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inflew
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Додано: Чет 26 кві, 2018 09:05
inflew написав:
А кто-то знает, как считаются проценты на FlexSave?
...
Проценты будут начислены на сумму на конец периода (50000) или минимальный остаток на протяжении дня (20000) ?
На "среднемесячный" баланс, вроде.
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_hunter
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Додано: Чет 26 кві, 2018 09:11
_hunter написав: inflew написав:
А кто-то знает, как считаются проценты на FlexSave?
...
Проценты будут начислены на сумму на конец периода (50000) или минимальный остаток на протяжении дня (20000) ?
На "среднемесячный" баланс, вроде.
Это как?)) Проценты начисляются ежедневно.
Уточнил на горячей линии - сказали на 20000. Потому что проценты на сумму пополнения начинают считаться только со следующего дня.
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inflew
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Додано: Чет 26 кві, 2018 09:23
Проценты начисляются каждый день на минимальный остаток за этот день. Можете несколько дней мониторить в ИБ, там в свойствах счёта указываются начисленные проценты, которые в конце месяца скидываются на карточку.
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Amid
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Додано: Чет 26 кві, 2018 10:26
inflew написав: _hunter написав: inflew написав:
А кто-то знает, как считаются проценты на FlexSave?
...
Проценты будут начислены на сумму на конец периода (50000) или минимальный остаток на протяжении дня (20000) ?
На "среднемесячный" баланс, вроде.
Это как?)) Проценты начисляются ежедневно.
Уточнил на горячей линии - сказали на 20000. Потому что проценты на сумму пополнения начинают считаться только со следующего дня.
Вам правильно ответили на горячке - именно так и начисляют. Знаю, потому что один раз сама лично проверяла в течение недели при снятиях и пополнениях по нескольку раз в день - натренировалась ужас как
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Кассандра
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