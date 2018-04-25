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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 353354355356

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
57
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 07:15

  tanas написав:те у кого есть депозиты строковые в банке, фактически вынуждены будут платить 165 грн, так как нельзя разорвать депозит по закону и фактически приходится принимать их публичную оферту по увеличению стоимости обслуживание, могут и 1000 грн в месяц поставить и прийдётеся платить. буду писать письмо в НБУ и головной офис немцам, интересен комментарий их.


Прежде, чем писать немцам и в нбу, попробуйте сначала обратиться в сам банк, я думаю, если вы не хотите платить комиссию, вам с удовольствием вернут депозит с процентами досрочно и закроют все счета. так они всегда работали, недовольных не держали.
rorandak
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:50

А кто-то знает, как считаются проценты на FlexSave?

Например:

25.04 0:00 на счету было 50000
25.04 12:00 на счету осталось 20000
25.04 13:00 на счету стало 50000
26.04 0:00 на счету 50000

Проценты будут начислены на сумму на конец периода (50000) или минимальный остаток на протяжении дня (20000) ?
inflew
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:05

  inflew написав:А кто-то знает, как считаются проценты на FlexSave?
...
Проценты будут начислены на сумму на конец периода (50000) или минимальный остаток на протяжении дня (20000) ?

На "среднемесячный" баланс, вроде.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:11

  _hunter написав:
  inflew написав:А кто-то знает, как считаются проценты на FlexSave?
...
Проценты будут начислены на сумму на конец периода (50000) или минимальный остаток на протяжении дня (20000) ?

На "среднемесячный" баланс, вроде.

Это как?)) Проценты начисляются ежедневно.

Уточнил на горячей линии - сказали на 20000. Потому что проценты на сумму пополнения начинают считаться только со следующего дня.
inflew
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:23

Проценты начисляются каждый день на минимальный остаток за этот день. Можете несколько дней мониторить в ИБ, там в свойствах счёта указываются начисленные проценты, которые в конце месяца скидываются на карточку.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 10:26

  inflew написав:
  _hunter написав:
  inflew написав:А кто-то знает, как считаются проценты на FlexSave?
...
Проценты будут начислены на сумму на конец периода (50000) или минимальный остаток на протяжении дня (20000) ?

На "среднемесячный" баланс, вроде.

Это как?)) Проценты начисляются ежедневно.

Уточнил на горячей линии - сказали на 20000. Потому что проценты на сумму пополнения начинают считаться только со следующего дня.

Вам правильно ответили на горячке - именно так и начисляют. Знаю, потому что один раз сама лично проверяла в течение недели при снятиях и пополнениях по нескольку раз в день - натренировалась ужас как :wink:
Кассандра
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  #<1 ... 353354355356
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