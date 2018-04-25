tanas написав:те у кого есть депозиты строковые в банке, фактически вынуждены будут платить 165 грн, так как нельзя разорвать депозит по закону и фактически приходится принимать их публичную оферту по увеличению стоимости обслуживание, могут и 1000 грн в месяц поставить и прийдётеся платить. буду писать письмо в НБУ и головной офис немцам, интересен комментарий их.
Прежде, чем писать немцам и в нбу, попробуйте сначала обратиться в сам банк, я думаю, если вы не хотите платить комиссию, вам с удовольствием вернут депозит с процентами досрочно и закроют все счета. так они всегда работали, недовольных не держали.
Проценты начисляются каждый день на минимальный остаток за этот день. Можете несколько дней мониторить в ИБ, там в свойствах счёта указываются начисленные проценты, которые в конце месяца скидываются на карточку.
http://www.procreditbank.com.ua/press-c ... dule-2018/ "Якщо для вас запроваджені зміни є неприйнятними, ви можете звернутися до відділення ПроКредит Банку до 30 червня 2018 року, і наші спеціалісти допоможуть вам оформити закриття рахунків та дострокове повернення депозиту без втрати нарахованих відсотків."