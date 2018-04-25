tanas написав:те у кого есть депозиты строковые в банке, фактически вынуждены будут платить 165 грн, так как нельзя разорвать депозит по закону и фактически приходится принимать их публичную оферту по увеличению стоимости обслуживание, могут и 1000 грн в месяц поставить и прийдётеся платить. буду писать письмо в НБУ и головной офис немцам, интересен комментарий их.
Прежде, чем писать немцам и в нбу, попробуйте сначала обратиться в сам банк, я думаю, если вы не хотите платить комиссию, вам с удовольствием вернут депозит с процентами досрочно и закроют все счета. так они всегда работали, недовольных не держали.
Проценты начисляются каждый день на минимальный остаток за этот день. Можете несколько дней мониторить в ИБ, там в свойствах счёта указываются начисленные проценты, которые в конце месяца скидываются на карточку.
http://www.procreditbank.com.ua/press-c ... dule-2018/ "Якщо для вас запроваджені зміни є неприйнятними, ви можете звернутися до відділення ПроКредит Банку до 30 червня 2018 року, і наші спеціалісти допоможуть вам оформити закриття рахунків та дострокове повернення депозиту без втрати нарахованих відсотків."
inflew написав:А кто-то знает, как считаются проценты на FlexSave? ... Проценты будут начислены на сумму на конец периода (50000) или минимальный остаток на протяжении дня (20000) ?
На "среднемесячный" баланс, вроде.
Это как?)) Проценты начисляются ежедневно.
Уточнил на горячей линии - сказали на 20000. Потому что проценты на сумму пополнения начинают считаться только со следующего дня.
Хоть это и горячая линия, но сказали неверно... Если на начало дня было 50 тыс., в течение дня что-то снимали (даже до 0), но до 17.30 (было раньше, а теперь иногда и до 20.00) на счету снова 50 тыс. - % начислят на все 50 тыс. (15.07 грн.). Можете проверить экспериментально. Все просто - каждый день после 22.00 в разделе "інформація по рахунках" (последняя строка) отражается сумма начисленных % с 01 числа по текущую дату. Начисляют из расчета 11%/365 дней х остаток на счету/100.