Додано: Чет 26 кві, 2018 19:23

Я не хочу вступать с вами в полемику, но боюсь что вы не правильно понимаете механизм начисления %% по сберегательному счёту. Применительно к примеру выше вы можете снять всё со счёта на карту под ноль, но в таком случае %% на остаток просто не начислят в 22:00. Во всяком случае, когда я снимала с флэкс счёта часть суммы на карту, то %% на остаток в 22:00 начислялись только на сумму остатка на счёте. Даже если вы пополните сбер напрямую сэп-ом в рабочий день, то таки да - проводка будет текущим днём, но... проценты с этих 50-ти тыс будут начисляться, только со следующего дня. Я тестировала эту их систему начисления %%-тов с 05 по 14 апреля и сделала вывод, что немец-таки не дурак. Может быть то, о чём вы написали было справедливо для того момента времени, когда %% начислялись на карточный счёт, но это было до того как я пришла в прокредит и мне оно не интересно. Но на данный момент дело обстоит именно так как я описала, может быть и к сожалению. Ну и повторюсь ещё - то о чём вы говорите не очень хорошая тема для дискуссии в открытом доступе даже если тут нет оф преда