tanas написав:те у кого есть депозиты строковые в банке, фактически вынуждены будут платить 165 грн, так как нельзя разорвать депозит по закону и фактически приходится принимать их публичную оферту по увеличению стоимости обслуживание, могут и 1000 грн в месяц поставить и прийдётеся платить. буду писать письмо в НБУ и головной офис немцам, интересен комментарий их.
Прежде, чем писать немцам и в нбу, попробуйте сначала обратиться в сам банк, я думаю, если вы не хотите платить комиссию, вам с удовольствием вернут депозит с процентами досрочно и закроют все счета. так они всегда работали, недовольных не держали.
Проценты начисляются каждый день на минимальный остаток за этот день. Можете несколько дней мониторить в ИБ, там в свойствах счёта указываются начисленные проценты, которые в конце месяца скидываются на карточку.
http://www.procreditbank.com.ua/press-c ... dule-2018/ "Якщо для вас запроваджені зміни є неприйнятними, ви можете звернутися до відділення ПроКредит Банку до 30 червня 2018 року, і наші спеціалісти допоможуть вам оформити закриття рахунків та дострокове повернення депозиту без втрати нарахованих відсотків."
inflew написав:А кто-то знает, как считаются проценты на FlexSave? ... Проценты будут начислены на сумму на конец периода (50000) или минимальный остаток на протяжении дня (20000) ?
На "среднемесячный" баланс, вроде.
Это как?)) Проценты начисляются ежедневно.
Уточнил на горячей линии - сказали на 20000. Потому что проценты на сумму пополнения начинают считаться только со следующего дня.
Можете проверить экспериментально. Каждый день после 22.00 в разделе "інформація по рахунках" (последняя строка) отражается сумма начисленных % с 01 числа по текущую дату. Начисляют из расчета 11%/365 дней х остаток на счету/100.
Востаннє редагувалось Anadonta в Чет 26 кві, 2018 20:13, всього редагувалось 1 раз.
Anadonta Я не хочу вступать с вами в полемику, но боюсь что вы не правильно понимаете механизм начисления %% по сберегательному счёту. Применительно к примеру выше вы можете снять всё со счёта на карту под ноль, но в таком случае %% на остаток просто не начислят в 22:00. Во всяком случае, когда я снимала с флэкс счёта часть суммы на карту, то %% на остаток в 22:00 начислялись только на сумму остатка на счёте. Даже если вы пополните сбер напрямую сэп-ом в рабочий день, то таки да - проводка будет текущим днём, но... проценты с этих 50-ти тыс будут начисляться, только со следующего дня. Я тестировала эту их систему начисления %%-тов с 05 по 14 апреля и сделала вывод, что немец-таки не дурак. Может быть то, о чём вы написали было справедливо для того момента времени, когда %% начислялись на карточный счёт, но это было до того как я пришла в прокредит и мне оно не интересно. Но на данный момент дело обстоит именно так как я описала, может быть и к сожалению. Ну и повторюсь ещё - то о чём вы говорите не очень хорошая тема для дискуссии в открытом доступе даже если тут нет оф преда