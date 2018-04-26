Кассандра
Вступать в полемику не имеет смысла, ведь мы здесь не для этого...
Пожалуй, соглашусь с вами. Мои исследования по этому вопросу проводились очень давно, и, скорее всего, сейчас правила изменились. Спорить не буду...
Всем хорошего вечера!
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 кві, 2018 20:11
Кассандра
Вступать в полемику не имеет смысла, ведь мы здесь не для этого...
Пожалуй, соглашусь с вами. Мои исследования по этому вопросу проводились очень давно, и, скорее всего, сейчас правила изменились. Спорить не буду...
Всем хорошего вечера!
реклама
|