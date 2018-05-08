Кассандра
Вступать в полемику не имеет смысла, ведь мы здесь не для этого...
Пожалуй, соглашусь с вами. Мои исследования по этому вопросу проводились очень давно, и, скорее всего, сейчас правила изменились. Спорить не буду...
Всем хорошего вечера!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 кві, 2018 20:11
Кассандра
Вступать в полемику не имеет смысла, ведь мы здесь не для этого...
Пожалуй, соглашусь с вами. Мои исследования по этому вопросу проводились очень давно, и, скорее всего, сейчас правила изменились. Спорить не буду...
Всем хорошего вечера!
Додано: Вів 08 тра, 2018 13:05
а кто нибудь обратил внимание на вкусное повышение ставочек немцами в честь дня победы
4,5 срочный доллар и 15 гривня
и жирные полтора проца в $ на флекс
подарочек тем, кто не ныли, комиссию платили и банк не покинули
другие пускай смотрят и облизываются
Додано: Сер 09 тра, 2018 17:04
Якщо ви про це -
то поріг входження там немалий
100К папір і 5К зелений
+50грн !
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