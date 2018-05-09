Кассандра
Вступать в полемику не имеет смысла, ведь мы здесь не для этого...
Пожалуй, соглашусь с вами. Мои исследования по этому вопросу проводились очень давно, и, скорее всего, сейчас правила изменились. Спорить не буду...
Всем хорошего вечера!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 кві, 2018 20:11
Кассандра
Вступать в полемику не имеет смысла, ведь мы здесь не для этого...
Пожалуй, соглашусь с вами. Мои исследования по этому вопросу проводились очень давно, и, скорее всего, сейчас правила изменились. Спорить не буду...
Всем хорошего вечера!
Додано: Вів 08 тра, 2018 13:05
а кто нибудь обратил внимание на вкусное повышение ставочек немцами в честь дня победы
4,5 срочный доллар и 15 гривня
и жирные полтора проца в $ на флекс
подарочек тем, кто не ныли, комиссию платили и банк не покинули
другие пускай смотрят и облизываются
Додано: Сер 09 тра, 2018 17:04
Якщо ви про це -
то поріг входження там немалий
100К папір і 5К зелений
+50грн !
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Додано: Сер 09 тра, 2018 18:07
Re: ПроКредит
Если занести валюту и не открывать гривневых счетов. Комиссия 50 грн?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 09 тра, 2018 19:02
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Чет 10 тра, 2018 08:48
т.е. цена вопроса 600 грн./год.
при минимальном депо $5к, после налогов и 600 грн. за обслуживание счета, ставка превращается в 3,61% годовых.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 10 тра, 2018 08:51
Re: ПроКредит
Цена вопроса 215 грн в месяц (165 за грн и 50 за usd или eur)
Додано: Чет 10 тра, 2018 08:54
inflew
верно.
значит, чистыми остаётся 2,1%
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 10 тра, 2018 09:15
Я вынужден был уйти из банка после более чем 10 лет обслуживания после того,как они выдвинули неправомерные требования к подтверждению источников дохода и в связи с тем, что они убради услуги, которые были для меня важны. Но... к чести банка хочу заметить, что расставание прошло очень цивильно и банк даже не взял комиссию за последний месяц обслуживания, хотя счет я закрывал за несколько дней до истечения месяца. Респект им за это...Хотя остается открытый вопрос: зачем распугивать клиентов?
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