можна детальніше по цьому пункту будь ласка?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 11:36
Re: ПроКредит
можна детальніше по цьому пункту будь ласка?
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