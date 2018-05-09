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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 355356357358

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
57
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:36

Re: ПроКредит

  gleb написав:выдвинули неправомерные требования к подтверждению источников дохода


можна детальніше по цьому пункту будь ласка?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:12

  greenozon написав:
  gleb написав:выдвинули неправомерные требования к подтверждению источников дохода


можна детальніше по цьому пункту будь ласка?

Они для проведения свифт платежа в пределах 150 к хотели справку из налоговой хотя я предоставил выписку из другого банка о зарплате. Ссылка на постанову НБУ с перечислением источников подтверждения дохода (среди них есть зарплата)и более чем 10 лет истории отношений с банком никого не волновали. Из серии: будешь делать как мы сказали. Ну тогда счастливо оставаться: сидите со справками но без денег. Кто им доктор? :roll:

Поэтому я бы с опаской отнесся к их депозитным соблазнам ибо для того, чтоб отдать им свои деньги придется угробить непонятное количество времени, чтоб доказать, что деньги твои. А какие требования придумают на момент, когда деньги надо будет забирать, :shock: я тем более не могу себе представить. Такое впечатление, что не им нужны твои деньги, а ты должен заслужить право им свои деньги отдать.
gleb
 
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  #<1 ... 355356357358
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