можна детальніше по цьому пункту будь ласка?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 11:36
Re: ПроКредит
можна детальніше по цьому пункту будь ласка?
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Додано: Чет 10 тра, 2018 15:12
Они для проведения свифт платежа в пределах 150 к хотели справку из налоговой хотя я предоставил выписку из другого банка о зарплате. Ссылка на постанову НБУ с перечислением источников подтверждения дохода (среди них есть зарплата)и более чем 10 лет истории отношений с банком никого не волновали. Из серии: будешь делать как мы сказали. Ну тогда счастливо оставаться: сидите со справками но без денег. Кто им доктор?
Поэтому я бы с опаской отнесся к их депозитным соблазнам ибо для того, чтоб отдать им свои деньги придется угробить непонятное количество времени, чтоб доказать, что деньги твои. А какие требования придумают на момент, когда деньги надо будет забирать, я тем более не могу себе представить. Такое впечатление, что не им нужны твои деньги, а ты должен заслужить право им свои деньги отдать.
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