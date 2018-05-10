Додано: Чет 10 тра, 2018 15:12

greenozon написав: gleb написав: выдвинули неправомерные требования к подтверждению источников дохода выдвинули неправомерные требования к подтверждению источников дохода



можна детальніше по цьому пункту будь ласка? можна детальніше по цьому пункту будь ласка?

Они для проведения свифт платежа в пределах 150 к хотели справку из налоговой хотя я предоставил выписку из другого банка о зарплате. Ссылка на постанову НБУ с перечислением источников подтверждения дохода (среди них есть зарплата)и более чем 10 лет истории отношений с банком никого не волновали. Из серии: будешь делать как мы сказали. Ну тогда счастливо оставаться: сидите со справками но без денег. Кто им доктор?Поэтому я бы с опаской отнесся к их депозитным соблазнам ибо для того, чтоб отдать им свои деньги придется угробить непонятное количество времени, чтоб доказать, что деньги твои. А какие требования придумают на момент, когда деньги надо будет забирать,я тем более не могу себе представить. Такое впечатление, что не им нужны твои деньги, а ты должен заслужить право им свои деньги отдать.