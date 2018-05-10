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ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 355356357358

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ПроКредит 3.1 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
57
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:36

Re: ПроКредит

  gleb написав:выдвинули неправомерные требования к подтверждению источников дохода


можна детальніше по цьому пункту будь ласка?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:12

  greenozon написав:
  gleb написав:выдвинули неправомерные требования к подтверждению источников дохода


можна детальніше по цьому пункту будь ласка?

Они для проведения свифт платежа в пределах 150 к хотели справку из налоговой хотя я предоставил выписку из другого банка о зарплате. Ссылка на постанову НБУ с перечислением источников подтверждения дохода (среди них есть зарплата)и более чем 10 лет истории отношений с банком никого не волновали. Из серии: будешь делать как мы сказали. Ну тогда счастливо оставаться: сидите со справками но без денег. Кто им доктор? :roll:

Поэтому я бы с опаской отнесся к их депозитным соблазнам ибо для того, чтоб отдать им свои деньги придется угробить непонятное количество времени, чтоб доказать, что деньги твои. А какие требования придумают на момент, когда деньги надо будет забирать, :shock: я тем более не могу себе представить. Такое впечатление, что не им нужны твои деньги, а ты должен заслужить право им свои деньги отдать.
gleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:30

  gleb написав:Они для проведения свифт платежа в пределах 150 к хотели справку из налоговой

Свифт или СЭП?..

  gleb написав:... для того, чтоб отдать им свои деньги придется угробить непонятное количество времени, чтоб доказать, что деньги твои.

Почему "непонятное"? -- пришел человек с деньгами, ему говорят: "нужно то-то и тот-то", он смотрит "есть/нету нужная справка". Все.

  gleb написав:А какие требования придумают на момент, когда деньги надо будет забирать, :shock: я тем более не могу себе представить.

Так это любого банка касается? -- что, "з банкив гэть" теперь?
При этом: "выйти" со своими деньгами, вроде, дают всем.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:53

_hunter
1. Свифт для понятности - SWIFT
2. Пришел, справки нет, пошел заказывать справку - в рабочий день, провел час в очереди, потом пошел забирать справку - в рабочий день, провел полчаса в очереди, и наконец предоставил бумажку, без которой легко можно обойтись согласно постанове НБУ 369
3. Постанова касается любого банка, но далеко не все банки выбирают самый неудобный для клиента путь выполнения требований постановы. Вот это и есть отношение банка к клиентам. Вы ,видимо, любите, чтоб за ваши деньги ваc же кошмарили, я же от этого отвык и привыкать ради блажи каких-то банковских клерков не собираюсь.
4. На вход они деньги взяли без проблем, а вот на выход (перевод через свифт) потребовали подтверждение источника денег, которые у них уже лежат на счету. Если деньги нелегальные, грязные, нажитые преступным путем, то прием и хранение этих денег такое же преступление как перевод их в другой банк. Странная бдительность, односторонняя какая-то
gleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:24

Re: ПроКредит

  gleb написав:1. Свифт для понятности - SWIFT
3. Постанова касается любого банка, но далеко не все банки выбирают самый неудобный для клиента путь выполнения требований постановы.

Вы по какой-то странной причине путаете валютные операции (которые благодаря "бабе лере" зарегулированы по самое "не могу") и операции с "бамагой" -- которых та постанова, собственно и касается. И ладно бы сами "путались" -- так еще и народ кошмарите на ровном месте...

  gleb написав:2. Пришел, справки нет, пошел заказывать справку - в рабочий день, провел час в очереди, потом пошел забирать справку - в рабочий день, провел полчаса в очереди, и наконец предоставил бумажку, без которой легко можно обойтись

Не приятно, согласен. Но этот случай, не смотря на "потерю" целых двух часов, вряд ли можно назвать "угробить непонятное количество времени". Более того -- "справку о доходах" можно получить не выходя из дома...

  gleb написав:4. На вход они деньги взяли без проблем, а вот на выход (перевод через свифт) потребовали подтверждение источника денег

Под "выходом" всегда, вроде, подразумевалось "забрать тем же путем, которым деньги пришли" -- попытка "отбелить" деньги банковским переводом сюда не относится.

  gleb написав:Если деньги нелегальные, грязные, нажитые преступным путем, то прием и хранение этих денег такое же преступление как перевод их в другой банк.

Это текст какой-то "постановы" или "фантазия на вольную тему"?
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