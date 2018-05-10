можна детальніше по цьому пункту будь ласка?
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Додано: Чет 10 тра, 2018 11:36
Re: ПроКредит
можна детальніше по цьому пункту будь ласка?
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Додано: Чет 10 тра, 2018 15:12
Они для проведения свифт платежа в пределах 150 к хотели справку из налоговой хотя я предоставил выписку из другого банка о зарплате. Ссылка на постанову НБУ с перечислением источников подтверждения дохода (среди них есть зарплата)и более чем 10 лет истории отношений с банком никого не волновали. Из серии: будешь делать как мы сказали. Ну тогда счастливо оставаться: сидите со справками но без денег. Кто им доктор?
Поэтому я бы с опаской отнесся к их депозитным соблазнам ибо для того, чтоб отдать им свои деньги придется угробить непонятное количество времени, чтоб доказать, что деньги твои. А какие требования придумают на момент, когда деньги надо будет забирать, я тем более не могу себе представить. Такое впечатление, что не им нужны твои деньги, а ты должен заслужить право им свои деньги отдать.
Додано: Чет 10 тра, 2018 16:30
Свифт или СЭП?..
Почему "непонятное"? -- пришел человек с деньгами, ему говорят: "нужно то-то и тот-то", он смотрит "есть/нету нужная справка". Все.
Так это любого банка касается? -- что, "з банкив гэть" теперь?
При этом: "выйти" со своими деньгами, вроде, дают всем.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:53
_hunter
1. Свифт для понятности - SWIFT
2. Пришел, справки нет, пошел заказывать справку - в рабочий день, провел час в очереди, потом пошел забирать справку - в рабочий день, провел полчаса в очереди, и наконец предоставил бумажку, без которой легко можно обойтись согласно постанове НБУ 369
3. Постанова касается любого банка, но далеко не все банки выбирают самый неудобный для клиента путь выполнения требований постановы. Вот это и есть отношение банка к клиентам. Вы ,видимо, любите, чтоб за ваши деньги ваc же кошмарили, я же от этого отвык и привыкать ради блажи каких-то банковских клерков не собираюсь.
4. На вход они деньги взяли без проблем, а вот на выход (перевод через свифт) потребовали подтверждение источника денег, которые у них уже лежат на счету. Если деньги нелегальные, грязные, нажитые преступным путем, то прием и хранение этих денег такое же преступление как перевод их в другой банк. Странная бдительность, односторонняя какая-то
Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:24
Re: ПроКредит
Вы по какой-то странной причине путаете валютные операции (которые благодаря "бабе лере" зарегулированы по самое "не могу") и операции с "бамагой" -- которых та постанова, собственно и касается. И ладно бы сами "путались" -- так еще и народ кошмарите на ровном месте...
Не приятно, согласен. Но этот случай, не смотря на "потерю" целых двух часов, вряд ли можно назвать "угробить непонятное количество времени". Более того -- "справку о доходах" можно получить не выходя из дома...
Под "выходом" всегда, вроде, подразумевалось "забрать тем же путем, которым деньги пришли" -- попытка "отбелить" деньги банковским переводом сюда не относится.
Это текст какой-то "постановы" или "фантазия на вольную тему"?
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