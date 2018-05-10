Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:51

Stringer написав: [

вы в один день положили деньги на счёт и решили отправить свифт?если да, то говорили ли вы сотрудникам банка, что кладёте деньги на счёт для отправки свифта?[/quote]В Прокредите деньги вносятся на счет черех депозитный банкомат. Может с ним и можно разговаривать, но я не пробовал. Генеральный договор с банком не предполагает получение предварительного согласия банка на те или иные операции в пределах списка операций, оговоренных договором. Иными словами, внося деньги на свой счет я не обязан объяснять куда я их планирую потратить. Более того, данную операцию я проделывал не один раз и не один год. Получив отказ в Прокредите, я ее проделал в другом банке без каких-либо сложностей и дополнительных объяснений. Просто менеджмент Прокредита боится проблем с финмониторингом НБУ и во избежание этого нарушает права клиента. Опять: какое отношение банка к клиенту, такое и отношение клиента к банку.