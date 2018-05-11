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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 356357358359

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
57
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:51

  Stringer написав:[

вы в один день положили деньги на счёт и решили отправить свифт?
если да, то говорили ли вы сотрудникам банка, что кладёте деньги на счёт для отправки свифта?[/quote]
В Прокредите деньги вносятся на счет черех депозитный банкомат. Может с ним и можно разговаривать, но я не пробовал. Генеральный договор с банком не предполагает получение предварительного согласия банка на те или иные операции в пределах списка операций, оговоренных договором. Иными словами, внося деньги на свой счет я не обязан объяснять куда я их планирую потратить. Более того, данную операцию я проделывал не один раз и не один год. Получив отказ в Прокредите, я ее проделал в другом банке без каких-либо сложностей и дополнительных объяснений. Просто менеджмент Прокредита боится проблем с финмониторингом НБУ и во избежание этого нарушает права клиента. Опять: какое отношение банка к клиенту, такое и отношение клиента к банку.
gleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:00

gleb
Ознаками здійснення банками ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, зокрема, можуть бути:

9) неодноразове проведення клієнтом банку фінансових операцій з перерахування коштів за кордон як здійснення авансових платежів (попередньої оплати) на виконання зовнішньоекономічного(их) договору(ів), стосовно якого(их) банку було відомо або могло бути відомо, зокрема із публічних джерел або від інших фінансових установ, що контрагент(и) неодноразово порушує(ють) виконання/не виконує(ють) умов(и) відповідного(их) зовнішньоекономічного(их) договору(ів);

{Пункт 3.3 глави 3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 365 від 02.08.2016}

ну вот только такое оправдание для банка нашел.
вы за\на что свифт отправляли?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:30

Stringer Да ребенку, которому отправляю не первый год. Поэтому взбесило.
gleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:44

  gleb написав:Stringer Да ребенку, которому отправляю не первый год. Поэтому взбесило.

ну тогда так и запишем - финмон в прокредите неадекватен
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:49

  Stringer написав:
  gleb написав:Stringer Да ребенку, которому отправляю не первый год. Поэтому взбесило.

ну тогда так и запишем - финмон в прокредите неадекватен

Поддерживаю.
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Investor_K
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Повідомлень: 5330
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