вы в один день положили деньги на счёт и решили отправить свифт? если да, то говорили ли вы сотрудникам банка, что кладёте деньги на счёт для отправки свифта?[/quote] В Прокредите деньги вносятся на счет черех депозитный банкомат. Может с ним и можно разговаривать, но я не пробовал. Генеральный договор с банком не предполагает получение предварительного согласия банка на те или иные операции в пределах списка операций, оговоренных договором. Иными словами, внося деньги на свой счет я не обязан объяснять куда я их планирую потратить. Более того, данную операцию я проделывал не один раз и не один год. Получив отказ в Прокредите, я ее проделал в другом банке без каких-либо сложностей и дополнительных объяснений. Просто менеджмент Прокредита боится проблем с финмониторингом НБУ и во избежание этого нарушает права клиента. Опять: какое отношение банка к клиенту, такое и отношение клиента к банку.
gleb Ознаками здійснення банками ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, зокрема, можуть бути:
9) неодноразове проведення клієнтом банку фінансових операцій з перерахування коштів за кордон як здійснення авансових платежів (попередньої оплати) на виконання зовнішньоекономічного(их) договору(ів), стосовно якого(их) банку було відомо або могло бути відомо, зокрема із публічних джерел або від інших фінансових установ, що контрагент(и) неодноразово порушує(ють) виконання/не виконує(ють) умов(и) відповідного(их) зовнішньоекономічного(их) договору(ів);
{Пункт 3.3 глави 3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 365 від 02.08.2016}
ну вот только такое оправдание для банка нашел. вы за\на что свифт отправляли?
Шановні клієнти! Інформуємо вас про зміни Тарифів з обслуговування фізичних осіб, які будуть запроваджені з 1 липня 2018 року: - щомісячна плата за обслуговування поточного рахунку в іноземній валюті (євро або долар США) складатиме 85 гривень; - плату за зняття коштів у банкоматах інших банків на території України відмінено.