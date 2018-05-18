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ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:33
rorandak А сколько аваль дает максимально по чужим картам?
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Marica
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:18
Marica написав:rorandak
А сколько аваль дает максимально по чужим картам?
честно - не знаю, мне больше 5 тыщ не нужно было,
но в других банках вообще слезы хотели дать, то 500, то 1000
райф еще и новыми пятисоточками давал стабильно
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rorandak
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:31
Крупные суммы (10к пробовал) выдает Euronet банкоматы Укрсиббанка.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:32
rorandak написав: Marica написав:rorandak
А сколько аваль дает максимально по чужим картам?
честно - не знаю, мне больше 5 тыщ не нужно было,
но в других банках вообще слезы хотели дать, то 500, то 1000
райф еще и новыми пятисоточками давал стабильно
Может по карте Прокредита и РБА дает, а вот Приватбанковскую карту юзать - жесть.
Выдает по 200 грн., попробовал заказать больше (через меню "Инше"), вообще списал банкомат, потом ПБ долго возвращал, правда вернул.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:08
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Вот, только пришло.
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