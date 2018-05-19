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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 357358359360

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
57
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:33

rorandak А сколько аваль дает максимально по чужим картам?
Marica
 
Повідомлень: 84
З нами з: 06.08.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:18

  Marica написав:rorandak А сколько аваль дает максимально по чужим картам?

честно - не знаю, мне больше 5 тыщ не нужно было,
но в других банках вообще слезы хотели дать, то 500, то 1000

райф еще и новыми пятисоточками давал стабильно
rorandak
 
Повідомлень: 353
З нами з: 13.07.09
Подякував: 61 раз.
Подякували: 46 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:31

Крупные суммы (10к пробовал) выдает Euronet банкоматы Укрсиббанка.
inflew
 
Повідомлень: 208
З нами з: 28.01.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:32

  rorandak написав:
  Marica написав:rorandak А сколько аваль дает максимально по чужим картам?

честно - не знаю, мне больше 5 тыщ не нужно было,
но в других банках вообще слезы хотели дать, то 500, то 1000

райф еще и новыми пятисоточками давал стабильно


Может по карте Прокредита и РБА дает, а вот Приватбанковскую карту юзать - жесть.
Выдает по 200 грн., попробовал заказать больше (через меню "Инше"), вообще списал банкомат, потом ПБ долго возвращал, правда вернул.
aleks-kiev
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Повідомлень: 356
З нами з: 16.08.07
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:08

Увага! 5000 грн. – новий денний ліміт по Вашій картці на розрахунки в інтернеті! Тепер без дзвінків у банк! Тільки до 01.07.2018!

Вот, только пришло.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3202
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 221 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:24

  guntherhouse777 написав:Увага! 5000 грн. – новий денний ліміт по Вашій картці на розрахунки в інтернеті! Тепер без дзвінків у банк! Тільки до 01.07.2018!

Вот, только пришло.


guntherhouse777, Вы веткой не ошиблись? Мне такое от Форварда пришло...
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ramaz
 
Повідомлень: 49
З нами з: 12.07.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:43

  ramaz написав:
  guntherhouse777 написав:Увага! 5000 грн. – новий денний ліміт по Вашій картці на розрахунки в інтернеті! Тепер без дзвінків у банк! Тільки до 01.07.2018!

Вот, только пришло.


guntherhouse777, Вы веткой не ошиблись? Мне такое от Форварда пришло...

Ну, конечно. Ошибся.
Спасибо.
Да, СМС скунсова.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3202
З нами з: 30.01.13
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 14:58

Re: ПроКредит

Учитывая 85грн для валютной карточки, что теперь будет стоить быть клиентом банка в мксяц?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:10

  Investor_K написав:Учитывая 85грн для валютной карточки, что теперь будет стоить быть клиентом банка в мксяц?

А вы с какой целью интересуетесь?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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