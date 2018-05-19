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ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:33
rorandak А сколько аваль дает максимально по чужим картам?
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Marica
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:18
Marica написав:rorandak
А сколько аваль дает максимально по чужим картам?
честно - не знаю, мне больше 5 тыщ не нужно было,
но в других банках вообще слезы хотели дать, то 500, то 1000
райф еще и новыми пятисоточками давал стабильно
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rorandak
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:31
Крупные суммы (10к пробовал) выдает Euronet банкоматы Укрсиббанка.
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inflew
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:32
rorandak написав: Marica написав:rorandak
А сколько аваль дает максимально по чужим картам?
честно - не знаю, мне больше 5 тыщ не нужно было,
но в других банках вообще слезы хотели дать, то 500, то 1000
райф еще и новыми пятисоточками давал стабильно
Может по карте Прокредита и РБА дает, а вот Приватбанковскую карту юзать - жесть.
Выдает по 200 грн., попробовал заказать больше (через меню "Инше"), вообще списал банкомат, потом ПБ долго возвращал, правда вернул.
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aleks-kiev
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:08
Увага! 5000 грн. – новий денний ліміт по Вашій картці на розрахунки в інтернеті! Тепер без дзвінків у банк! Тільки до 01.07.2018!
Вот, только пришло.
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:24
guntherhouse777 написав:
Увага! 5000 грн. – новий денний ліміт по Вашій картці на розрахунки в інтернеті! Тепер без дзвінків у банк! Тільки до 01.07.2018!
Вот, только пришло.
guntherhouse777
, Вы веткой не ошиблись? Мне такое от Форварда пришло...
Скидка 10% на бронирование отелей по ссылке https://booking.com/s/86f45acd
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ramaz
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:43
ramaz написав: guntherhouse777 написав:
Увага! 5000 грн. – новий денний ліміт по Вашій картці на розрахунки в інтернеті! Тепер без дзвінків у банк! Тільки до 01.07.2018!
Вот, только пришло.
guntherhouse777
, Вы веткой не ошиблись? Мне такое от Форварда пришло...
Ну, конечно. Ошибся.
Спасибо.
Да, СМС скунсова.
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guntherhouse777
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Додано: Нед 20 тра, 2018 14:58
Учитывая 85грн для валютной карточки, что теперь будет стоить быть клиентом банка в мксяц?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Нед 20 тра, 2018 15:10
Investor_K написав:
Учитывая 85грн для валютной карточки, что теперь будет стоить быть клиентом банка в мксяц?
А вы с какой целью интересуетесь?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Ukrainian
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Додано: Нед 20 тра, 2018 15:30
Ukrainian
не могу сложить гриыневую а валютну.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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