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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 тра, 2018 14:42
Подскажите кто юзал, п2п из привата сколько идет?
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gonzo
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Додано: Пон 21 тра, 2018 14:44
П2п должно заходить мгновенно
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inflew
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Додано: Пон 21 тра, 2018 14:51
inflew
та вот тоже ожидал мгновенно, а пол часа уже идет (
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gonzo
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Додано: Пон 21 тра, 2018 15:26
gonzo написав:inflew
та вот тоже ожидал мгновенно, а пол часа уже идет (
через какой сервис?
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