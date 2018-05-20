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Обслуговування в українських
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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 358359360361

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
57
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:42

Re: ПроКредит

Подскажите кто юзал, п2п из привата сколько идет?
gonzo
 
Повідомлень: 83
З нами з: 05.01.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:44

П2п должно заходить мгновенно
inflew
 
Повідомлень: 209
З нами з: 28.01.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:51

inflew
та вот тоже ожидал мгновенно, а пол часа уже идет (
gonzo
 
Повідомлень: 83
З нами з: 05.01.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:26

  gonzo написав:inflew
та вот тоже ожидал мгновенно, а пол часа уже идет (

через какой сервис?
Stringer
 
Повідомлень: 7570
З нами з: 23.01.13
Подякував: 210 раз.
Подякували: 1038 раз.
 
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  #<1 ... 358359360361
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