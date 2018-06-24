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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 тра, 2018 14:42
Подскажите кто юзал, п2п из привата сколько идет?
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gonzo
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Додано: Пон 21 тра, 2018 14:44
П2п должно заходить мгновенно
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inflew
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Додано: Пон 21 тра, 2018 14:51
inflew
та вот тоже ожидал мгновенно, а пол часа уже идет (
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gonzo
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Додано: Пон 21 тра, 2018 15:26
gonzo написав:inflew
та вот тоже ожидал мгновенно, а пол часа уже идет (
через какой сервис?
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Додано: Пон 21 тра, 2018 20:58
Stringer написав: gonzo написав:inflew
та вот тоже ожидал мгновенно, а пол часа уже идет (
через какой сервис?
через приват24, несколько платежей сегодня заходило все где то 20-40 минут получались, не моментально
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gonzo
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Додано: Пон 25 чер, 2018 11:38
Странный банк. С прошлого года активно депо-людей выгоняют, теперь звонят клиенту, закрывшему в прошлом году счет и предлагают разместить депозит. На ответ "Ваши 3.5% - реально 0.8% ежемесячными комиссиями" предложили ещё 20кГрн положить для компенсации комиссий.
Skiw
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Skiw
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Додано: Пон 25 чер, 2018 12:24
Skiw написав:
ещё 20кГрн положить для компенсации комиссий.
цей факт десь публічно на оф.сайті представлений?
+50грн !
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greenozon
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