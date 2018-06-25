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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 359360361362>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
57
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:42

Re: ПроКредит

Подскажите кто юзал, п2п из привата сколько идет?
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:44

П2п должно заходить мгновенно
inflew
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:51

inflew
та вот тоже ожидал мгновенно, а пол часа уже идет (
gonzo
 
Повідомлень: 85
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:26

  gonzo написав:inflew
та вот тоже ожидал мгновенно, а пол часа уже идет (

через какой сервис?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 20:58

  Stringer написав:
  gonzo написав:inflew
та вот тоже ожидал мгновенно, а пол часа уже идет (

через какой сервис?

через приват24, несколько платежей сегодня заходило все где то 20-40 минут получались, не моментально
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:38

Re: ПроКредит

Странный банк. С прошлого года активно депо-людей выгоняют, теперь звонят клиенту, закрывшему в прошлом году счет и предлагают разместить депозит. На ответ "Ваши 3.5% - реально 0.8% ежемесячными комиссиями" предложили ещё 20кГрн положить для компенсации комиссий.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 12:24

Re: ПроКредит

  Skiw написав:ещё 20кГрн положить для компенсации комиссий.


цей факт десь публічно на оф.сайті представлений?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:03

greenozon
Вероятно, имеется ввиду, что проценты с этих дополнительных 20К на депозите компенсируют комиссию.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 21:02

Amid
банк реально жучарный.хочешь положить валютное депо-открой текущий счет в грн за 165 грн в месяц и 50 грн за валютный текущий.обслуживание пакета свыше 200 грн в месяц?
да чихал я на их немецкую надежность при столь наплевательском отношении к депо-клиентам.
это чисто немецкое жлобство.
потерпевший
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 21:16

Re: ПроКредит

Ставки у них одни из самых высоких по рынку. Так что не удивительно что лупят высокие комиссии за обслуживание. Надо ж как-то отбивать $$
maxim2014
 
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