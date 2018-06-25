є і кращі і без німецкого жлобства
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 21:28
Re: ПроКредит
є і кращі і без німецкого жлобства
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Пон 25 чер, 2018 22:28
greenozon
жлобство это стенать по поводу оплаты пару сотен гривен в месяц,
так вот, прокредит - не для жлобов и это вот мне в нем нравится, что жлобы от него шарахаются
а в эти мусорные "кращі" банки сами вкладывайте, только не забывайте лимит фонда не превышать, а то "кращі" лопнуть могут в любой момент
тема тут бывает спит по месяцу
но рано или поздно приходит очередной жлоб и начинает: банк плохой-дорогой а-я-яй, я в него весь такой супер мегажирный клиент не пойду, это же целых 200 грн отдать надо
прокредит банк для серьезных людей остальные проходите мимо
|