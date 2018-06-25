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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 359360361362 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПроКредит 3.1 5 209 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 31% 64 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 10% 20 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 6% 12 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 56 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 27% 57 Всього голосів : 209 Додано: Пон 25 чер, 2018 21:28 Re: ПроКредит maxim2014 написав: Ставки у них одни из самых высоких по рынку. Ставки у них одни из самых высоких по рынку.



є і кращі і без німецкого жлобства



http://far.pp.ua/banks/deposits.html є і кращі і без німецкого жлобства +50грн !

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Повідомлень: 2336 З нами з: 01.06.14 Подякував: 164 раз. Подякували: 65 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 чер, 2018 22:28 greenozon



жлобство это стенать по поводу оплаты пару сотен гривен в месяц,

так вот, прокредит - не для жлобов и это вот мне в нем нравится, что жлобы от него шарахаются



а в эти мусорные "кращі" банки сами вкладывайте, только не забывайте лимит фонда не превышать, а то "кращі" лопнуть могут в любой момент



тема тут бывает спит по месяцу

но рано или поздно приходит очередной жлоб и начинает: банк плохой-дорогой а-я-яй, я в него весь такой супер мегажирный клиент не пойду, это же целых 200 грн отдать надо



прокредит банк для серьезных людей остальные проходите мимо жлобство это стенать по поводу оплаты пару сотен гривен в месяц,так вот, прокредит - не для жлобови это вот мне в нем нравится, что жлобы от него шарахаютсяа в эти мусорные "кращі" банки сами вкладывайте, только не забывайте лимит фонда не превышать, а то "кращі" лопнуть могут в любой моменттема тут бывает спит по месяцуно рано или поздно приходит очередной жлоб и начинает: банк плохой-дорогой а-я-яй, я в него весь такой супер мегажирный клиент не пойду, это же целых 200 грн отдать надопрокредит банк для серьезных людейостальные проходите мимо rorandak Повідомлень: 355 З нами з: 13.07.09 Подякував: 61 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 чер, 2018 05:24 rorandak написав: greenozon



жлобство это стенать по поводу оплаты пару сотен гривен в месяц,

так вот, прокредит - не для жлобов и это вот мне в нем нравится, что жлобы от него шарахаются



а в эти мусорные "кращі" банки сами вкладывайте, только не забывайте лимит фонда не превышать, а то "кращі" лопнуть могут в любой момент



тема тут бывает спит по месяцу

но рано или поздно приходит очередной жлоб и начинает: банк плохой-дорогой а-я-яй, я в него весь такой супер мегажирный клиент не пойду, это же целых 200 грн отдать надо



прокредит банк для серьезных людей остальные проходите мимо жлобство это стенать по поводу оплаты пару сотен гривен в месяц,так вот, прокредит - не для жлобови это вот мне в нем нравится, что жлобы от него шарахаютсяа в эти мусорные "кращі" банки сами вкладывайте, только не забывайте лимит фонда не превышать, а то "кращі" лопнуть могут в любой моменттема тут бывает спит по месяцуно рано или поздно приходит очередной жлоб и начинает: банк плохой-дорогой а-я-яй, я в него весь такой супер мегажирный клиент не пойду, это же целых 200 грн отдать надопрокредит банк для серьезных людейостальные проходите мимо

Не согласен,платить нужно за услуги,но и услуги должны быть. Я сделал выбор между про и авалем в пользу второго,и второй не бесплатный,но и отделений побольше в городе и родных банкоматов и кц круглосуточный свой и цена вменяемая Не согласен,платить нужно за услуги,но и услуги должны быть. Я сделал выбор между про и авалем в пользу второго,и второй не бесплатный,но и отделений побольше в городе и родных банкоматов и кц круглосуточный свой и цена вменяемая никому не верю sens

Повідомлень: 10833 З нами з: 12.09.13 Подякував: 29 раз. Подякували: 630 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 чер, 2018 07:19 sens написав: rorandak написав: greenozon

прокредит банк для серьезных людей остальные проходите мимо прокредит банк для серьезных людейостальные проходите мимо

Не согласен,платить нужно за услуги,но и услуги должны быть. Я сделал выбор между про и авалем в пользу второго,и второй не бесплатный,но и отделений побольше в городе и родных банкоматов и кц круглосуточный свой и цена вменяемая Не согласен,платить нужно за услуги,но и услуги должны быть. Я сделал выбор между про и авалем в пользу второго,и второй не бесплатный,но и отделений побольше в городе и родных банкоматов и кц круглосуточный свой и цена вменяемая



Однозначно, Прокредит не подходит тем, кто хочет просто разместить небольшой депозит, тем более валютный. Но в этом банке есть масса полезных "плюшек", которые не предлагает на рынке никто. Да и надежность на высоте. Согласен, отделений не хватает, но это совершенно не критично для тех клиентов, которые выбирают этот банк...

Аваль тоже неплох, но после последних изменений не в лучшую сторону (сначала "прикручивание гаек" в "Премиальном", потом ухудшение системы онлайн-платежей, теперь плата за СЭП) становится все менее интересным... Однозначно, Прокредит не подходит тем, кто хочет просто разместить небольшой депозит, тем более валютный. Но в этом банке есть масса полезных "плюшек", которые не предлагает на рынке никто. Да и надежность на высоте. Согласен, отделений не хватает, но это совершенно не критично для тех клиентов, которые выбирают этот банк...Аваль тоже неплох, но после последних изменений не в лучшую сторону (сначала "прикручивание гаек" в "Премиальном", потом ухудшение системы онлайн-платежей, теперь плата за СЭП) становится все менее интересным... Anadonta Повідомлень: 354 З нами з: 25.11.12 Подякував: 15 раз. Подякували: 34 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 чер, 2018 07:22 Каждому свое, конечно

Но Аваль в плане процентов не конкурент даже близко, там ставки обнять и плакать, а по доллару даже куры не засмеются

И какой смысл в родном банкомате, если в прокредите снятие в ЛЮБОМ бесплатное

Но авалю спасибо, хорошо по картам прокредита наливает rorandak Повідомлень: 355 З нами з: 13.07.09 Подякував: 61 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 чер, 2018 10:23 sens написав: Не согласен,платить нужно за услуги,но и услуги должны быть. Я сделал выбор между про и авалем в пользу второго,и второй не бесплатный,но и отделений побольше в городе и родных банкоматов и кц круглосуточный свой и цена вменяемая Не согласен,платить нужно за услуги,но и услуги должны быть. Я сделал выбор между про и авалем в пользу второго,и второй не бесплатный,но и отделений побольше в городе и родных банкоматов и кц круглосуточный свой и цена вменяемая

Это да, но каждый под "услугами" понимает разные вещи.

И вот этот "плач", над которым тут чуть выше смеются -- вида "у вас манго дорогое -- я лучше себе яблок 10 кг куплю за те же деньги" -- оно реально смешно.

Что-то не нравится в "перечне услуг"/слишком дорогое обслуживание -- ОК: проходим мимо. Насильно в этот банк никто не тянет. Это да, но каждый под "услугами" понимает разные вещи.И вот этот "плач", над которым тут чуть выше смеются -- вида "у вас манго дорогое -- я лучше себе яблок 10 кг куплю за те же деньги" -- оно реально смешно.Что-то не нравится в "перечне услуг"/слишком дорогое обслуживание -- ОК: проходим мимо. Насильно в этот банк никто не тянет. _hunter Повідомлень: 773 З нами з: 22.03.15 Подякував: 7 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 359360361362 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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