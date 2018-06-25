є і кращі і без німецкого жлобства
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 21:28
Re: ПроКредит
є і кращі і без німецкого жлобства
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Додано: Пон 25 чер, 2018 22:28
greenozon
жлобство это стенать по поводу оплаты пару сотен гривен в месяц,
так вот, прокредит - не для жлобов и это вот мне в нем нравится, что жлобы от него шарахаются
а в эти мусорные "кращі" банки сами вкладывайте, только не забывайте лимит фонда не превышать, а то "кращі" лопнуть могут в любой момент
тема тут бывает спит по месяцу
но рано или поздно приходит очередной жлоб и начинает: банк плохой-дорогой а-я-яй, я в него весь такой супер мегажирный клиент не пойду, это же целых 200 грн отдать надо
прокредит банк для серьезных людей остальные проходите мимо
Додано: Вів 26 чер, 2018 05:24
Не согласен,платить нужно за услуги,но и услуги должны быть. Я сделал выбор между про и авалем в пользу второго,и второй не бесплатный,но и отделений побольше в городе и родных банкоматов и кц круглосуточный свой и цена вменяемая
никому не верю
Додано: Вів 26 чер, 2018 07:19
Однозначно, Прокредит не подходит тем, кто хочет просто разместить небольшой депозит, тем более валютный. Но в этом банке есть масса полезных "плюшек", которые не предлагает на рынке никто. Да и надежность на высоте. Согласен, отделений не хватает, но это совершенно не критично для тех клиентов, которые выбирают этот банк...
Аваль тоже неплох, но после последних изменений не в лучшую сторону (сначала "прикручивание гаек" в "Премиальном", потом ухудшение системы онлайн-платежей, теперь плата за СЭП) становится все менее интересным...
Додано: Вів 26 чер, 2018 07:22
Каждому свое, конечно
Но Аваль в плане процентов не конкурент даже близко, там ставки обнять и плакать, а по доллару даже куры не засмеются
И какой смысл в родном банкомате, если в прокредите снятие в ЛЮБОМ бесплатное
Но авалю спасибо, хорошо по картам прокредита наливает
Додано: Вів 26 чер, 2018 10:23
Это да, но каждый под "услугами" понимает разные вещи.
И вот этот "плач", над которым тут чуть выше смеются -- вида "у вас манго дорогое -- я лучше себе яблок 10 кг куплю за те же деньги" -- оно реально смешно.
Что-то не нравится в "перечне услуг"/слишком дорогое обслуживание -- ОК: проходим мимо. Насильно в этот банк никто не тянет.
Додано: Вів 26 чер, 2018 11:32
Re: ПроКредит
не согласен , услуга есть и она стоит определенную цену . При моем сравнении,я выбирал между двумя надежными банками , и у второго ко всему более развитая сеть отделений и количество клиентов тоже ,поэтому учитывая что у второго цена рыночная и адекватная , то выбор естественно упал в сторону цены и качества , а если ваш выбор упал на поддиванный банк , то например для меня прокредит таковым не является и ездить по 20 км в одну только сторону ради мнимых услуг за неадекватную стоимость я как потребитель не согласен,но ваше мнение бесспорно может быть иным и иметь право на жизнь
никому не верю
Додано: Вів 26 чер, 2018 12:55
Додано: Вів 26 чер, 2018 14:08
А чтож там за услуга такая уникальная появилась, которой никто ну просто никто не обладает? Депозитный сейф что-ли? Пока только услуги урезались а ежемесячная абонплата поднималась. И еще, Прокредит это не тот банк, где будут держать деньги Баффет или Гейтс,а клиентов рангом пониже они разогнали продолжают разгонять. Совсем недавно друг с депозитом под 10 млн гривен дернул оттуда тк они не работают с валютой а ему надо было конвертироваться на пару млн. Перевести гривню в другой банк и там конвертнуться не проблема. Но тогда вопрос: а зачем там держать гривню, если по любой серьезной операции надо обращаться в другой банк? А другой банк сразу предлагает пакет, персонального менеджера, кучу фишек. Так откуда возьмется "надежность Прокредита", если он теряет клиентов точнее активно их распугивает? А касательно супернадежных немецких банков, так это деревенских украинский миф. Немецкая финансовая система находится в тяжелейшем кризисе и считается одним из самых серьезных факторов риска для еврозоны.
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