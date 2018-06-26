|
|
|
ПроКредит
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 чер, 2018 15:57
gleb написав: _hunter написав: sens написав:
... услуга есть и она стоит определенную цену ...
Как говорил классик: "товар стоит ровно столько, сколько за него готовы заплатить". Если кому-то услуга кажется переоцененной -- можно поискать банк подешевле.
А чтож там за услуга такая уникальная появилась, которой никто ну просто никто не обладает? ...
Еще раз: это абсолютно не важно. -- никто в этот банк не загоняет: что-то не нравится -- всегда можно найти другой.
Если мне не нравится вкус кофе лювак -- мне что, под всеми кофейнями бегать и кричать: вы все лохи -- за углом мешок якобса купить можно за те же деньги?..
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 776
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 чер, 2018 17:22
sens написав:
... услуга есть и она стоит определенную цену ...
Как говорил классик: "товар стоит ровно столько, сколько за него готовы заплатить". Если кому-то услуга кажется переоцененной -- можно поискать банк подешевле.[/quote]
А чтож там за услуга такая уникальная появилась, которой никто ну просто никто не обладает? ...[/quote]
Еще раз: это абсолютно не важно. -- никто в этот банк не загоняет: что-то не нравится -- всегда можно найти другой.
Если мне не нравится вкус кофе лювак -- мне что, под всеми кофейнями бегать и кричать: вы все лохи -- за углом мешок якобса купить можно за те же деньги?..
[/quote] вам говорят - ссы в глаза,а вы-божья роса.
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 10835
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 631 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 чер, 2018 23:32
Подтверждаю. Банчик стал сильно дорогим. Я потихоньку на выход.
-
g2v
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 16.07.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 чер, 2018 09:57
g2v написав:
Подтверждаю. Банчик стал сильно дорогим. Я потихоньку на выход.
Он стал хитропопым.
Вроде как огласили переход на премиум клиентов, а сами звонят - верните депозиты.
Конечно по депозитам может быть инициатива на местах, но это же скорее следствие плана, который спустили по собирательству депозитов.
Руководство неадекватно - херит тарифы и спустя ставит планы, которые невыполнимы из-за тарифов.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1029
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 чер, 2018 11:40
curiousobro написав:
Он стал хитропопым.
Что угодно, но только не это.
Банк с самыми простыми и прозрачными тарифами, никакой хитрости. За это я готов простить даже жадность
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 2996
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 514 раз.
- Подякували: 892 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 27 чер, 2018 12:11
Тем не менее, их темп по систематическому увеличению тарифов начинает напрягать
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 7727
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 1058 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 чер, 2018 12:21
Сибарит написав: curiousobro написав:
Он стал хитропопым.
Что угодно, но только не это.
Банк с самыми простыми и прозрачными тарифами, никакой хитрости. За это я готов простить даже жадность
Ну да ну да..
Найдите плз в тарифах упоминание лимита по снятию нала, после которого придают ускорение ударом нижней части ноги по ягодичным мышцам из банка
Хитропопость в том, что задекларировали курс на премиальность и соответственно подправили тарифы, а теперь, после того как распугали народ с нормальными остатками и приближается ресурсная опа - зазывают обратно.
Тут как говорится или крестик снять, или трусы одеть.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1029
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 чер, 2018 13:52
Stringer написав: gleb написав:
А чтож там за услуга такая уникальная появилась, которой никто ну просто никто не обладает? Депозитный сейф что-ли? Пока только услуги урезались а ежемесячная абонплата поднималась. И еще, Прокредит это не тот банк, где будут держать деньги Баффет или Гейтс,а клиентов рангом пониже они разогнали продолжают разгонять. Совсем недавно друг с депозитом под 10 млн гривен дернул оттуда тк они не работают с валютой а ему надо было конвертироваться на пару млн. Перевести гривню в другой банк и там конвертнуться не проблема. Но тогда вопрос: а зачем там держать гривню, если по любой серьезной операции надо обращаться в другой банк? А другой банк сразу предлагает пакет, персонального менеджера, кучу фишек...
это в каком банке конвертнуться можно без проблем?
Укрсиб дает возможности но объем возможностей зависит от пакета. Мне нравится ПУМБ но в плане валютной налички
-
gleb
-
-
- Повідомлень: 2667
- З нами з: 17.08.06
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 859 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 чер, 2018 13:57
gleb написав: Stringer написав:
Укрсиб дает возможности но объем возможностей зависит от пакета.
А можно по-подробнее?
-
maxim2014
-
-
- Повідомлень: 1241
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:15
gleb написав: Stringer написав:
это в каком банке конвертнуться можно без проблем?
Укрсиб дает возможности но объем возможностей зависит от пакета. Мне нравится ПУМБ но в плане валютной налички
а как это происходит в пумбе? надо звонить менеджеру заказывать обмен, или как?
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 7727
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 1058 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|