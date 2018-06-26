RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПроКредит

ПроКредит
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 361362363364>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
57
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:57

  gleb написав:
  _hunter написав:
  sens написав:... услуга есть и она стоит определенную цену ...

Как говорил классик: "товар стоит ровно столько, сколько за него готовы заплатить". Если кому-то услуга кажется переоцененной -- можно поискать банк подешевле.


А чтож там за услуга такая уникальная появилась, которой никто ну просто никто не обладает? ...

Еще раз: это абсолютно не важно. -- никто в этот банк не загоняет: что-то не нравится -- всегда можно найти другой.
Если мне не нравится вкус кофе лювак -- мне что, под всеми кофейнями бегать и кричать: вы все лохи -- за углом мешок якобса купить можно за те же деньги?.. :oops:
_hunter
 
Повідомлень: 776
З нами з: 22.03.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 17:22

  sens написав:... услуга есть и она стоит определенную цену ...

Как говорил классик: "товар стоит ровно столько, сколько за него готовы заплатить". Если кому-то услуга кажется переоцененной -- можно поискать банк подешевле.[/quote]

А чтож там за услуга такая уникальная появилась, которой никто ну просто никто не обладает? ...[/quote]
Еще раз: это абсолютно не важно. -- никто в этот банк не загоняет: что-то не нравится -- всегда можно найти другой.
Если мне не нравится вкус кофе лювак -- мне что, под всеми кофейнями бегать и кричать: вы все лохи -- за углом мешок якобса купить можно за те же деньги?.. :oops:[/quote] вам говорят - ссы в глаза,а вы-божья роса.
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10835
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 23:32

Подтверждаю. Банчик стал сильно дорогим. Я потихоньку на выход.
g2v
 
Повідомлень: 5
З нами з: 16.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:57

  g2v написав:Подтверждаю. Банчик стал сильно дорогим. Я потихоньку на выход.

Он стал хитропопым.
Вроде как огласили переход на премиум клиентов, а сами звонят - верните депозиты.
Конечно по депозитам может быть инициатива на местах, но это же скорее следствие плана, который спустили по собирательству депозитов.
Руководство неадекватно - херит тарифы и спустя ставит планы, которые невыполнимы из-за тарифов.
curiousobro
 
Повідомлень: 1029
З нами з: 21.07.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:40

Re: ПроКредит

  curiousobro написав:Он стал хитропопым.

Что угодно, но только не это.
Банк с самыми простыми и прозрачными тарифами, никакой хитрости. За это я готов простить даже жадность :)
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2996
З нами з: 02.09.15
Подякував: 514 раз.
Подякували: 892 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:11

Re: ПроКредит

Тем не менее, их темп по систематическому увеличению тарифов начинает напрягать
Stringer
 
Повідомлень: 7727
З нами з: 23.01.13
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1058 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:21

  Сибарит написав:
  curiousobro написав:Он стал хитропопым.

Что угодно, но только не это.
Банк с самыми простыми и прозрачными тарифами, никакой хитрости. За это я готов простить даже жадность :)

Ну да ну да..

Найдите плз в тарифах упоминание лимита по снятию нала, после которого придают ускорение ударом нижней части ноги по ягодичным мышцам из банка :)

Хитропопость в том, что задекларировали курс на премиальность и соответственно подправили тарифы, а теперь, после того как распугали народ с нормальными остатками и приближается ресурсная опа - зазывают обратно.

Тут как говорится или крестик снять, или трусы одеть.
curiousobro
 
Повідомлень: 1029
З нами з: 21.07.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:52

  Stringer написав:
  gleb написав:
А чтож там за услуга такая уникальная появилась, которой никто ну просто никто не обладает? Депозитный сейф что-ли? Пока только услуги урезались а ежемесячная абонплата поднималась. И еще, Прокредит это не тот банк, где будут держать деньги Баффет или Гейтс,а клиентов рангом пониже они разогнали продолжают разгонять. Совсем недавно друг с депозитом под 10 млн гривен дернул оттуда тк они не работают с валютой а ему надо было конвертироваться на пару млн. Перевести гривню в другой банк и там конвертнуться не проблема. Но тогда вопрос: а зачем там держать гривню, если по любой серьезной операции надо обращаться в другой банк? А другой банк сразу предлагает пакет, персонального менеджера, кучу фишек...

это в каком банке конвертнуться можно без проблем?

Укрсиб дает возможности но объем возможностей зависит от пакета. Мне нравится ПУМБ но в плане валютной налички
gleb
 
Повідомлень: 2667
З нами з: 17.08.06
Подякував: 185 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:57

  gleb написав:
  Stringer написав:Укрсиб дает возможности но объем возможностей зависит от пакета.

А можно по-подробнее?
maxim2014
 
Повідомлень: 1241
З нами з: 19.09.14
Подякував: 145 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:15

  gleb написав:
  Stringer написав:это в каком банке конвертнуться можно без проблем?

Укрсиб дает возможности но объем возможностей зависит от пакета. Мне нравится ПУМБ но в плане валютной налички

а как это происходит в пумбе? надо звонить менеджеру заказывать обмен, или как?
Stringer
 
Повідомлень: 7727
З нами з: 23.01.13
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1058 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 361362363364>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gleb, maxim2014, TASCOMBANK і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (3631)
27.06.2018 16:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.