gleb написав:

А чтож там за услуга такая уникальная появилась, которой никто ну просто никто не обладает? Депозитный сейф что-ли? Пока только услуги урезались а ежемесячная абонплата поднималась. И еще, Прокредит это не тот банк, где будут держать деньги Баффет или Гейтс,а клиентов рангом пониже они разогнали продолжают разгонять. Совсем недавно друг с депозитом под 10 млн гривен дернул оттуда тк они не работают с валютой а ему надо было конвертироваться на пару млн. Перевести гривню в другой банк и там конвертнуться не проблема. Но тогда вопрос: а зачем там держать гривню, если по любой серьезной операции надо обращаться в другой банк? А другой банк сразу предлагает пакет, персонального менеджера, кучу фишек...