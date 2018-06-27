Зайдите на сайт, подойдите к менеджеру. В кассах Укрсиба в Киеве почти всегда есть и валюта и гривня но доступ к кассе определяется пакетом.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:52
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:55
Ну честно говоря я просто прихожу в кассу центрального здания ПУМБ на Подоле. Обычно проблем с суммами 2-3 тыс евро\дол нет даже для аутсайдеров. Про более крупные не знаю. Наверное нужно заказывать
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:55
Что значит доступ к кассе определяется пакетом?
Я к чему спрашиваю - являюсь клиентом премиум банкинга и что-то мне мой персональный менеджер не рассказывала о каких-то льготах в разрезе обмена валют.
Додано: Сер 27 чер, 2018 21:06
Re: ПроКредит
Додано: Чет 28 чер, 2018 07:29
Re: ПроКредит
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