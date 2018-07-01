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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:52
maxim2014 написав: gleb написав: Stringer написав:
Укрсиб дает возможности но объем возможностей зависит от пакета.
А можно по-подробнее?
Зайдите на сайт, подойдите к менеджеру. В кассах Укрсиба в Киеве почти всегда есть и валюта и гривня но доступ к кассе определяется пакетом.
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gleb
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Додано: Сер 27 чер, 2018 15:55
Stringer написав: gleb написав: Stringer написав:
это в каком банке конвертнуться можно без проблем?
Укрсиб дает возможности но объем возможностей зависит от пакета. Мне нравится ПУМБ но в плане валютной налички
а как это происходит в пумбе? надо звонить менеджеру заказывать обмен, или как?
Ну честно говоря я просто прихожу в кассу центрального здания ПУМБ на Подоле. Обычно проблем с суммами 2-3 тыс евро\дол нет даже для аутсайдеров. Про более крупные не знаю. Наверное нужно заказывать
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gleb
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Додано: Сер 27 чер, 2018 15:55
gleb написав:
Зайдите на сайт, подойдите к менеджеру. В кассах Укрсиба в Киеве почти всегда есть и валюта и гривня но доступ к кассе определяется пакетом.
Что значит доступ к кассе определяется пакетом?
Я к чему спрашиваю - являюсь клиентом премиум банкинга и что-то мне мой персональный менеджер не рассказывала о каких-то льготах в разрезе обмена валют.
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maxim2014
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Додано: Сер 27 чер, 2018 21:06
maxim2014 написав:
менеджер не рассказывала о
правильно зачем индивидуальные курсы согласовывать
не надо тётю беспокоить ))
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fudo900
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Додано: Чет 28 чер, 2018 07:29
fudo900 написав: maxim2014 написав:
менеджер не рассказывала о
правильно зачем индивидуальные курсы согласовывать
не надо тётю беспокоить ))
Не пойму... эт что секрет какой?.. почему бы не рассказать нормально для всех? Ну или если секрет - то хоть в ЛС
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maxim2014
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Додано: Пон 02 лип, 2018 16:27
Есть счёт ФОП. Получил списание за обслуживание 650 грн. Итого 2600=650 грн. 2620.980 = 160 грн. 2620.840 = 80 грн. Вместе = 890 грн. в месяц. Спросил сколько будет закрыть 2600. Ответ 650 грн. Справка о закрытии 2600 ещё 500 грн.
Но вы можете обнулить все счета и через 2 мес. все ваши счета закроются автоматически. Так и сделал.
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g2v
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