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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 361362363364

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
57
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:52

  maxim2014 написав:
  gleb написав:
  Stringer написав:Укрсиб дает возможности но объем возможностей зависит от пакета.

А можно по-подробнее?

Зайдите на сайт, подойдите к менеджеру. В кассах Укрсиба в Киеве почти всегда есть и валюта и гривня но доступ к кассе определяется пакетом.
gleb
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:55

  Stringer написав:
  gleb написав:
  Stringer написав:это в каком банке конвертнуться можно без проблем?

Укрсиб дает возможности но объем возможностей зависит от пакета. Мне нравится ПУМБ но в плане валютной налички

а как это происходит в пумбе? надо звонить менеджеру заказывать обмен, или как?

Ну честно говоря я просто прихожу в кассу центрального здания ПУМБ на Подоле. Обычно проблем с суммами 2-3 тыс евро\дол нет даже для аутсайдеров. Про более крупные не знаю. Наверное нужно заказывать
gleb
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:55

  gleb написав:Зайдите на сайт, подойдите к менеджеру. В кассах Укрсиба в Киеве почти всегда есть и валюта и гривня но доступ к кассе определяется пакетом.

Что значит доступ к кассе определяется пакетом?
Я к чему спрашиваю - являюсь клиентом премиум банкинга и что-то мне мой персональный менеджер не рассказывала о каких-то льготах в разрезе обмена валют.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 21:06

Re: ПроКредит

  maxim2014 написав:менеджер не рассказывала о


правильно зачем индивидуальные курсы согласовывать
не надо тётю беспокоить ))
fudo900
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 07:29

Re: ПроКредит

fudo900 написав:
  maxim2014 написав:менеджер не рассказывала о


правильно зачем индивидуальные курсы согласовывать
не надо тётю беспокоить ))

Не пойму... эт что секрет какой?.. почему бы не рассказать нормально для всех? Ну или если секрет - то хоть в ЛС
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:27

Есть счёт ФОП. Получил списание за обслуживание 650 грн. Итого 2600=650 грн. 2620.980 = 160 грн. 2620.840 = 80 грн. Вместе = 890 грн. в месяц. Спросил сколько будет закрыть 2600. Ответ 650 грн. Справка о закрытии 2600 ещё 500 грн.

Но вы можете обнулить все счета и через 2 мес. все ваши счета закроются автоматически. Так и сделал.
g2v
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:07

Re: ПроКредит

пожалуйста,подскажите сколько будет истинная ставка на депозит сейф,который 11% обещают,если вычесть сумму за обслуживание.Депо в гривнах
я чайник,но расту до самовара
shtora
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:15

shtora
Вопрос не корректен, так как она зависит от размера депо.
В принципе посчитайте сами: процент минус 165 грн. обслуживание счета разделить на размер депо и умножить на 12.
aleks-kiev
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:45

aleks-kiev спасибо,вышло 9%,правда я еще от суммы за месяц не отняла 20% налога,что-то совсем мало выходит.Но похоже,что 9% и есть тот самый верный %
я чайник,но расту до самовара
shtora
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:49

  shtora написав:aleks-kiev спасибо,вышло 9%,правда я еще от суммы за месяц не отняла 20% налога,что-то совсем мало выходит.Но похоже,что 9% и есть тот самый верный %

Допустим, Вы хотите положить 100000 грн.

Чистый процент за вычетом 19,5% налога равен 11*0,805 = 8,855%

Итого процентов на руки за год Вы получите: (100000/100*8.855) - (11*165) = 7040 грн ~ 7% чистой ставки при вкладе 100000 грн

(за первый месяц комиссия за обслуживание не взымается)
inflew
 
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