Зайдите на сайт, подойдите к менеджеру. В кассах Укрсиба в Киеве почти всегда есть и валюта и гривня но доступ к кассе определяется пакетом.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 15:52
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:55
Ну честно говоря я просто прихожу в кассу центрального здания ПУМБ на Подоле. Обычно проблем с суммами 2-3 тыс евро\дол нет даже для аутсайдеров. Про более крупные не знаю. Наверное нужно заказывать
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:55
Что значит доступ к кассе определяется пакетом?
Я к чему спрашиваю - являюсь клиентом премиум банкинга и что-то мне мой персональный менеджер не рассказывала о каких-то льготах в разрезе обмена валют.
Додано: Сер 27 чер, 2018 21:06
Re: ПроКредит
Додано: Чет 28 чер, 2018 07:29
Re: ПроКредит
Додано: Пон 02 лип, 2018 16:27
Есть счёт ФОП. Получил списание за обслуживание 650 грн. Итого 2600=650 грн. 2620.980 = 160 грн. 2620.840 = 80 грн. Вместе = 890 грн. в месяц. Спросил сколько будет закрыть 2600. Ответ 650 грн. Справка о закрытии 2600 ещё 500 грн.
Но вы можете обнулить все счета и через 2 мес. все ваши счета закроются автоматически. Так и сделал.
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:07
Re: ПроКредит
пожалуйста,подскажите сколько будет истинная ставка на депозит сейф,который 11% обещают,если вычесть сумму за обслуживание.Депо в гривнах
я чайник,но расту до самовара
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:15
shtora
Вопрос не корректен, так как она зависит от размера депо.
В принципе посчитайте сами: процент минус 165 грн. обслуживание счета разделить на размер депо и умножить на 12.
Додано: Чет 05 лип, 2018 13:45
aleks-kiev спасибо,вышло 9%,правда я еще от суммы за месяц не отняла 20% налога,что-то совсем мало выходит.Но похоже,что 9% и есть тот самый верный %
я чайник,но расту до самовара
Додано: Чет 05 лип, 2018 13:49
Допустим, Вы хотите положить 100000 грн.
Чистый процент за вычетом 19,5% налога равен 11*0,805 = 8,855%
Итого процентов на руки за год Вы получите: (100000/100*8.855) - (11*165) = 7040 грн ~ 7% чистой ставки при вкладе 100000 грн
(за первый месяц комиссия за обслуживание не взымается)
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