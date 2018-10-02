RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПроКредит

ПроКредит
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 364365366367>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
57
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 20:01

  inflew написав:
  MostWanted написав:У всех нормально работает Android-приложение? У меня при попытке сделать перевод со счета на счет (на этапе выбора счета списания) вываливает ошибку удаленного сервера.

Были глюки сегодня часов в 17 именно через веб-интерфейс, а через мобильное приложение все получилось.

...А тем временем ставка по годовому гривневому депозиту уже 17.5%. Не то, чтоб было выгодно сейчас гривной вкладываться, но все же :D

https://www.procreditbank.com.ua/assets ... 021018.pdf


отминусуйте от вашей прибыли стоимость РКО , также как у всех минус налог и получится чистыми 9-10% :lol:
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11045
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 20:02

  sens написав:
  inflew написав:
  MostWanted написав:У всех нормально работает Android-приложение? У меня при попытке сделать перевод со счета на счет (на этапе выбора счета списания) вываливает ошибку удаленного сервера.

Были глюки сегодня часов в 17 именно через веб-интерфейс, а через мобильное приложение все получилось.

...А тем временем ставка по годовому гривневому депозиту уже 17.5%. Не то, чтоб было выгодно сейчас гривной вкладываться, но все же :D

https://www.procreditbank.com.ua/assets ... 021018.pdf


отминусуйте от вашей прибыли стоимость РКО , также как у всех минус налог и получится чистыми 9-10% :lol:

Вместе с баксов и евро на FlexSave я в отличном профите даже с учетом РКО;-)
inflew
 
Повідомлень: 240
З нами з: 28.01.16
Подякував: 29 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 20:04

  MostWanted написав:У всех нормально работает Android-приложение? У меня при попытке сделать перевод со счета на счет (на этапе выбора счета списания) вываливает ошибку удаленного сервера.

Были глюки сегодня часов в 17 именно через веб-интерфейс, а через мобильное приложение все получилось.

...А тем временем ставка по годовому гривневому депозиту уже 17.5%. Не то, чтоб было выгодно сейчас гривной вкладываться, но все же :D

https://www.procreditbank.com.ua/assets ... 021018.pdf[/quote]

отминусуйте от вашей прибыли стоимость РКО , также как у всех минус налог и получится чистыми 9-10% :lol:[/quote]
Вместе с баксов и евро на FlexSave я в отличном профите даже с учетом РКО;-)[/quote]

расшифруйте о каком профите может идти речь
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11045
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 20:08

  sens написав:
  MostWanted написав:У всех нормально работает Android-приложение? У меня при попытке сделать перевод со счета на счет (на этапе выбора счета списания) вываливает ошибку удаленного сервера.

Были глюки сегодня часов в 17 именно через веб-интерфейс, а через мобильное приложение все получилось.

...А тем временем ставка по годовому гривневому депозиту уже 17.5%. Не то, чтоб было выгодно сейчас гривной вкладываться, но все же :D

https://www.procreditbank.com.ua/assets ... 021018.pdf


отминусуйте от вашей прибыли стоимость РКО , также как у всех минус налог и получится чистыми 9-10% :lol:[/quote]
Вместе с баксов и евро на FlexSave я в отличном профите даже с учетом РКО;-)[/quote]

расшифруйте о каком профите может идти речь[/quote]
~+300 грн в месяц. Под отличным профитом я подразумеваю пользование сервисами банка, которые лично мне более чем удобны. + небольшой материальный профит. При этом деньги всегда под рукой, а не на долгосрочных депозитах.
inflew
 
Повідомлень: 240
З нами з: 28.01.16
Подякував: 29 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 20:13

  inflew написав:
  sens написав:
  MostWanted написав:У всех нормально работает Android-приложение? У меня при попытке сделать перевод со счета на счет (на этапе выбора счета списания) вываливает ошибку удаленного сервера.

Были глюки сегодня часов в 17 именно через веб-интерфейс, а через мобильное приложение все получилось.

...А тем временем ставка по годовому гривневому депозиту уже 17.5%. Не то, чтоб было выгодно сейчас гривной вкладываться, но все же :D

https://www.procreditbank.com.ua/assets ... 021018.pdf


отминусуйте от вашей прибыли стоимость РКО , также как у всех минус налог и получится чистыми 9-10% :lol:

Вместе с баксов и евро на FlexSave я в отличном профите даже с учетом РКО;-)[/quote]

расшифруйте о каком профите может идти речь[/quote]
~+300 грн в месяц. Под отличным профитом я подразумеваю пользование сервисами банка, которые лично мне более чем удобны. + небольшой материальный профит. При этом деньги всегда под рукой, а не на долгосрочных депозитах.[/quote]

большой Банк , который всегда рядом ... Это не про банк , к которому вы привыкли

так и не получилось сравнить плюсы про , тот же ПРАВЕКС не дурачится с РКО и имеет расширенную сеть отделений ,но это конечно ничто
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11045
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 20:15

sens

Количество отделений - не показатель. Я согласен, что это создает определенные неудобства, но это совсем не критично. Все остальные плюшки (лично для меня) гораздо более значимы.
inflew
 
Повідомлень: 240
З нами з: 28.01.16
Подякував: 29 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 20:19

sens дык у правекса 3900 год... и 0,25% годовых вместо 1,5 у прокредита. где его плюсы помимо количества отделений?
maxim2014
 
Повідомлень: 1312
З нами з: 19.09.14
Подякував: 146 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 20:22

сегодня прикинул по гривне по базовому тарифу, размещенному на сайте. если 100000 на год под 17.5 минус РКО 165грн. в мес. - "грязными" 15% примерно выходит.
Клиент_
 
Повідомлень: 36
З нами з: 25.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 20:49

  maxim2014 написав:sens дык у правекса 3900 год... и 0,25% годовых вместо 1,5 у прокредита. где его плюсы помимо количества отделений?

Зачем валюту держать в банке под 0%?
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11045
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 20:53

sens
Например, чтобы не дома, но всегда иметь доступ.
Amid
 
Повідомлень: 814
З нами з: 12.06.08
Подякував: 73 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 364365366367>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.