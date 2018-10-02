Додано: Вів 02 жов, 2018 20:13

inflew написав: sens написав: MostWanted написав: У всех нормально работает Android-приложение? У меня при попытке сделать перевод со счета на счет (на этапе выбора счета списания) вываливает ошибку удаленного сервера. У всех нормально работает Android-приложение? У меня при попытке сделать перевод со счета на счет (на этапе выбора счета списания) вываливает ошибку удаленного сервера.

Были глюки сегодня часов в 17 именно через веб-интерфейс, а через мобильное приложение все получилось.



...А тем временем ставка по годовому гривневому депозиту уже 17.5%. Не то, чтоб было выгодно сейчас гривной вкладываться, но все же



https://www.procreditbank.com.ua/assets ... 021018.pdf Были глюки сегодня часов в 17 именно через веб-интерфейс, а через мобильное приложение все получилось....А тем временем ставка по годовому гривневому депозиту уже 17.5%. Не то, чтоб было выгодно сейчас гривной вкладываться, но все же



отминусуйте от вашей прибыли стоимость РКО , также как у всех минус налог и получится чистыми 9-10% отминусуйте от вашей прибыли стоимость РКО , также как у всех минус налог и получится чистыми 9-10%

Вместе с баксов и евро на FlexSave я в отличном профите даже с учетом РКО;-)[/quote]расшифруйте о каком профите может идти речь[/quote]~+300 грн в месяц. Под отличным профитом я подразумеваю пользование сервисами банка, которые лично мне более чем удобны. + небольшой материальный профит. При этом деньги всегда под рукой, а не на долгосрочных депозитах.[/quote]большой Банк , который всегда рядом ... Это не про банк , к которому вы привыклитак и не получилось сравнить плюсы про , тот же ПРАВЕКС не дурачится с РКО и имеет расширенную сеть отделений ,но это конечно ничто