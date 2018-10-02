ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 жов, 2018 20:01
inflew написав: MostWanted написав:
У всех нормально работает Android-приложение? У меня при попытке сделать перевод со счета на счет (на этапе выбора счета списания) вываливает ошибку удаленного сервера.
Были глюки сегодня часов в 17 именно через веб-интерфейс, а через мобильное приложение все получилось.
...А тем временем ставка по годовому гривневому депозиту уже 17.5%. Не то, чтоб было выгодно сейчас гривной вкладываться, но все же
https://www.procreditbank.com.ua/assets ... 021018.pdf
отминусуйте от вашей прибыли стоимость РКО , также как у всех минус налог и получится чистыми 9-10%
никому не верю
sens
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Додано: Вів 02 жов, 2018 20:02
sens написав: inflew написав: MostWanted написав:
У всех нормально работает Android-приложение? У меня при попытке сделать перевод со счета на счет (на этапе выбора счета списания) вываливает ошибку удаленного сервера.
Были глюки сегодня часов в 17 именно через веб-интерфейс, а через мобильное приложение все получилось.
...А тем временем ставка по годовому гривневому депозиту уже 17.5%. Не то, чтоб было выгодно сейчас гривной вкладываться, но все же
https://www.procreditbank.com.ua/assets ... 021018.pdf
отминусуйте от вашей прибыли стоимость РКО , также как у всех минус налог и получится чистыми 9-10%
Вместе с баксов и евро на FlexSave я в отличном профите даже с учетом РКО;-)
inflew
Повідомлень: 240
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Додано: Вів 02 жов, 2018 20:04
MostWanted написав:
У всех нормально работает Android-приложение? У меня при попытке сделать перевод со счета на счет (на этапе выбора счета списания) вываливает ошибку удаленного сервера.
Были глюки сегодня часов в 17 именно через веб-интерфейс, а через мобильное приложение все получилось.
...А тем временем ставка по годовому гривневому депозиту уже 17.5%. Не то, чтоб было выгодно сейчас гривной вкладываться, но все же
https://www.procreditbank.com.ua/assets ... 021018.pdf
[/quote]
отминусуйте от вашей прибыли стоимость РКО , также как у всех минус налог и получится чистыми 9-10%
[/quote]
Вместе с баксов и евро на FlexSave я в отличном профите даже с учетом РКО;-)[/quote]
расшифруйте о каком профите может идти речь
никому не верю
sens
Повідомлень: 11045
З нами з: 12.09.13
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Подякували: 637 раз.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 20:08
sens написав: MostWanted написав:
У всех нормально работает Android-приложение? У меня при попытке сделать перевод со счета на счет (на этапе выбора счета списания) вываливает ошибку удаленного сервера.
Были глюки сегодня часов в 17 именно через веб-интерфейс, а через мобильное приложение все получилось.
...А тем временем ставка по годовому гривневому депозиту уже 17.5%. Не то, чтоб было выгодно сейчас гривной вкладываться, но все же
https://www.procreditbank.com.ua/assets ... 021018.pdf
отминусуйте от вашей прибыли стоимость РКО , также как у всех минус налог и получится чистыми 9-10%
[/quote]
Вместе с баксов и евро на FlexSave я в отличном профите даже с учетом РКО;-)[/quote]
расшифруйте о каком профите может идти речь[/quote]
~+300 грн в месяц. Под отличным профитом я подразумеваю пользование сервисами банка, которые лично мне более чем удобны. + небольшой материальный профит. При этом деньги всегда под рукой, а не на долгосрочных депозитах.
inflew
Повідомлень: 240
З нами з: 28.01.16
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Додано: Вів 02 жов, 2018 20:13
inflew написав: sens написав: MostWanted написав:
У всех нормально работает Android-приложение? У меня при попытке сделать перевод со счета на счет (на этапе выбора счета списания) вываливает ошибку удаленного сервера.
Были глюки сегодня часов в 17 именно через веб-интерфейс, а через мобильное приложение все получилось.
...А тем временем ставка по годовому гривневому депозиту уже 17.5%. Не то, чтоб было выгодно сейчас гривной вкладываться, но все же
https://www.procreditbank.com.ua/assets ... 021018.pdf
отминусуйте от вашей прибыли стоимость РКО , также как у всех минус налог и получится чистыми 9-10%
Вместе с баксов и евро на FlexSave я в отличном профите даже с учетом РКО;-)[/quote]
расшифруйте о каком профите может идти речь[/quote]
~+300 грн в месяц. Под отличным профитом я подразумеваю пользование сервисами банка, которые лично мне более чем удобны. + небольшой материальный профит. При этом деньги всегда под рукой, а не на долгосрочных депозитах.[/quote]
большой Банк , который всегда рядом ... Это не про банк , к которому вы привыкли
так и не получилось сравнить плюсы про , тот же ПРАВЕКС не дурачится с РКО и имеет расширенную сеть отделений ,но это конечно ничто
никому не верю
sens
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Додано: Вів 02 жов, 2018 20:15
sens Количество отделений - не показатель. Я согласен, что это создает определенные неудобства, но это совсем не критично. Все остальные плюшки (лично для меня) гораздо более значимы.
inflew
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Додано: Вів 02 жов, 2018 20:19
sens дык у правекса 3900 год... и 0,25% годовых вместо 1,5 у прокредита. где его плюсы помимо количества отделений?
maxim2014
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Додано: Вів 02 жов, 2018 20:22
сегодня прикинул по гривне по базовому тарифу, размещенному на сайте. если 100000 на год под 17.5 минус РКО 165грн. в мес. - "грязными" 15% примерно выходит.
Клиент_
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Додано: Вів 02 жов, 2018 20:49
maxim2014 написав: sens
дык у правекса 3900 год... и 0,25% годовых вместо 1,5 у прокредита. где его плюсы помимо количества отделений?
Зачем валюту держать в банке под 0%?
никому не верю
sens
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Додано: Вів 02 жов, 2018 20:53
sens Например, чтобы не дома, но всегда иметь доступ.
Amid
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