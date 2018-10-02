|
|
|
ПроКредит
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 жов, 2018 20:57
Amid написав:sens
Например, чтобы не дома, но всегда иметь доступ.
Да лучше чем нал по валюте,ни один банк в Украине не предложит условий. Есть у меня лям зелени на счете,снимать без документов могу всего @50 к в день , а если больше ,то предложат поунижаться за свои же? Поставьте дома госохрану и будит счастье,не дороже от про рко
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 11047
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 638 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 жов, 2018 00:12
sens написав:
Есть у меня лям зелени на счете,снимать без документов могу всего @50 к в день , а если больше ,то предложат поунижаться за свои же? Поставьте дома госохрану и будит счастье,не дороже от про рко
Лям я краще в горщик покладу і в садочок під грушу закопаю...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 25426
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1619 раз.
- Подякували: 1907 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 жов, 2018 04:47
Козак-характерник написав: sens написав:
Есть у меня лям зелени на счете,снимать без документов могу всего @50 к в день , а если больше ,то предложат поунижаться за свои же? Поставьте дома госохрану и будит счастье,не дороже от про рко
Лям я краще в горщик покладу і в садочок під грушу закопаю...
уважаю,целиком поддерживаю. Почему обычных клиентов загоняют на пользование карточкой,а среднестатистическому депутата с так называемым Налом никто не осудит и не сделает проверку? После таких сравнений НЕдепутату держать крупные сбережения в банке,который работает по Постановлениям НБУ ,однозначно тупая затея и не имеет смысла .
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 11047
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 638 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 жов, 2018 05:09
sens написав: Козак-характерник написав: sens написав:
Есть у меня лям зелени на счете,снимать без документов могу всего @50 к в день , а если больше ,то предложат поунижаться за свои же? Поставьте дома госохрану и будит счастье,не дороже от про рко
Лям я краще в горщик покладу і в садочок під грушу закопаю...
уважаю,целиком поддерживаю. Почему обычных клиентов загоняют на пользование карточкой,а среднестатистическому депутата с так называемым Налом никто не осудит и не сделает проверку? После таких сравнений НЕдепутату держать крупные сбережения в банке,который работает по Постановлениям НБУ ,однозначно тупая затея и не имеет смысла .
Люто і скажено плюсую!
Та Ви наша людина!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 25426
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1619 раз.
- Подякували: 1907 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|