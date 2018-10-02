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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 364365366367 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПроКредит 3.1 5 209 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 31% 64 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 10% 20 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 6% 12 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 56 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 27% 57 Всього голосів : 209 Додано: Вів 02 жов, 2018 20:57 Amid написав: sens

Например, чтобы не дома, но всегда иметь доступ. Например, чтобы не дома, но всегда иметь доступ.

Да лучше чем нал по валюте,ни один банк в Украине не предложит условий. Есть у меня лям зелени на счете,снимать без документов могу всего @50 к в день , а если больше ,то предложат поунижаться за свои же? Поставьте дома госохрану и будит счастье,не дороже от про рко Да лучше чем нал по валюте,ни один банк в Украине не предложит условий. Есть у меня лям зелени на счете,снимать без документов могу всего @50 к в день , а если больше ,то предложат поунижаться за свои же? Поставьте дома госохрану и будит счастье,не дороже от про рко никому не верю sens

Повідомлень: 11047 З нами з: 12.09.13 Подякував: 29 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 жов, 2018 00:12 sens написав: Есть у меня лям зелени на счете,снимать без документов могу всего @50 к в день , а если больше ,то предложат поунижаться за свои же? Поставьте дома госохрану и будит счастье,не дороже от про рко Есть у меня лям зелени на счете,снимать без документов могу всего @50 к в день , а если больше ,то предложат поунижаться за свои же? Поставьте дома госохрану и будит счастье,не дороже от про рко

Лям я краще в горщик покладу і в садочок під грушу закопаю... Лям я краще в горщик покладу і в садочок під грушу закопаю... У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала! Козак-характерник 2

Повідомлень: 25426 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1619 раз. Подякували: 1907 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 жов, 2018 04:47 Козак-характерник написав: sens написав: Есть у меня лям зелени на счете,снимать без документов могу всего @50 к в день , а если больше ,то предложат поунижаться за свои же? Поставьте дома госохрану и будит счастье,не дороже от про рко Есть у меня лям зелени на счете,снимать без документов могу всего @50 к в день , а если больше ,то предложат поунижаться за свои же? Поставьте дома госохрану и будит счастье,не дороже от про рко

Лям я краще в горщик покладу і в садочок під грушу закопаю... Лям я краще в горщик покладу і в садочок під грушу закопаю... уважаю,целиком поддерживаю. Почему обычных клиентов загоняют на пользование карточкой,а среднестатистическому депутата с так называемым Налом никто не осудит и не сделает проверку? После таких сравнений НЕдепутату держать крупные сбережения в банке,который работает по Постановлениям НБУ ,однозначно тупая затея и не имеет смысла . уважаю,целиком поддерживаю. Почему обычных клиентов загоняют на пользование карточкой,а среднестатистическому депутата с так называемым Налом никто не осудит и не сделает проверку? После таких сравнений НЕдепутату держать крупные сбережения в банке,который работает по Постановлениям НБУ ,однозначно тупая затея и не имеет смысла . никому не верю sens

Повідомлень: 11047 З нами з: 12.09.13 Подякував: 29 раз. Подякували: 638 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 жов, 2018 05:09 sens написав: Козак-характерник написав: sens написав: Есть у меня лям зелени на счете,снимать без документов могу всего @50 к в день , а если больше ,то предложат поунижаться за свои же? Поставьте дома госохрану и будит счастье,не дороже от про рко Есть у меня лям зелени на счете,снимать без документов могу всего @50 к в день , а если больше ,то предложат поунижаться за свои же? Поставьте дома госохрану и будит счастье,не дороже от про рко

Лям я краще в горщик покладу і в садочок під грушу закопаю... Лям я краще в горщик покладу і в садочок під грушу закопаю... уважаю,целиком поддерживаю. Почему обычных клиентов загоняют на пользование карточкой,а среднестатистическому депутата с так называемым Налом никто не осудит и не сделает проверку? После таких сравнений НЕдепутату держать крупные сбережения в банке,который работает по Постановлениям НБУ ,однозначно тупая затея и не имеет смысла . уважаю,целиком поддерживаю. Почему обычных клиентов загоняют на пользование карточкой,а среднестатистическому депутата с так называемым Налом никто не осудит и не сделает проверку? После таких сравнений НЕдепутату держать крупные сбережения в банке,который работает по Постановлениям НБУ ,однозначно тупая затея и не имеет смысла .

Люто і скажено плюсую! Та Ви наша людина! Люто і скажено плюсую!Та Ви наша людина! У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала! Козак-характерник 2

Повідомлень: 25426 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1619 раз. Подякували: 1907 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 364365366367 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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