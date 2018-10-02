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ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 364365366367

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
57
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 20:57

  Amid написав:sens
Например, чтобы не дома, но всегда иметь доступ.

Да лучше чем нал по валюте,ни один банк в Украине не предложит условий. Есть у меня лям зелени на счете,снимать без документов могу всего @50 к в день , а если больше ,то предложат поунижаться за свои же? Поставьте дома госохрану и будит счастье,не дороже от про рко
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 00:12

  sens написав:Есть у меня лям зелени на счете,снимать без документов могу всего @50 к в день , а если больше ,то предложат поунижаться за свои же? Поставьте дома госохрану и будит счастье,не дороже от про рко

Лям я краще в горщик покладу і в садочок під грушу закопаю... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 04:47

  Козак-характерник написав:
  sens написав:Есть у меня лям зелени на счете,снимать без документов могу всего @50 к в день , а если больше ,то предложат поунижаться за свои же? Поставьте дома госохрану и будит счастье,не дороже от про рко

Лям я краще в горщик покладу і в садочок під грушу закопаю... :P
уважаю,целиком поддерживаю. Почему обычных клиентов загоняют на пользование карточкой,а среднестатистическому депутата с так называемым Налом никто не осудит и не сделает проверку? После таких сравнений НЕдепутату держать крупные сбережения в банке,который работает по Постановлениям НБУ ,однозначно тупая затея и не имеет смысла .
никому не верю
sens
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Повідомлень: 11047
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 638 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 05:09

  sens написав:
  Козак-характерник написав:
  sens написав:Есть у меня лям зелени на счете,снимать без документов могу всего @50 к в день , а если больше ,то предложат поунижаться за свои же? Поставьте дома госохрану и будит счастье,не дороже от про рко

Лям я краще в горщик покладу і в садочок під грушу закопаю... :P
уважаю,целиком поддерживаю. Почему обычных клиентов загоняют на пользование карточкой,а среднестатистическому депутата с так называемым Налом никто не осудит и не сделает проверку? После таких сравнений НЕдепутату держать крупные сбережения в банке,который работает по Постановлениям НБУ ,однозначно тупая затея и не имеет смысла .

Люто і скажено плюсую! :D Та Ви наша людина! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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2

 
Повідомлень: 25426
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 1907 раз.
 
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  #<1 ... 364365366367
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