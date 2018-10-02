Додано: Вів 02 жов, 2018 20:57

Amid написав: sens

Например, чтобы не дома, но всегда иметь доступ. Например, чтобы не дома, но всегда иметь доступ.

Да лучше чем нал по валюте,ни один банк в Украине не предложит условий. Есть у меня лям зелени на счете,снимать без документов могу всего @50 к в день , а если больше ,то предложат поунижаться за свои же? Поставьте дома госохрану и будит счастье,не дороже от про рко