Ну вот, смысл тогда? Такой договор м.б. наводкой, а ГСО случайно приедет на пару минут позжее, когда уже дело будет сделано[/quote] неубедительно.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 жов, 2018 18:09
Ну вот, смысл тогда? Такой договор м.б. наводкой, а ГСО случайно приедет на пару минут позжее, когда уже дело будет сделано[/quote] неубедительно.
никому не верю
Додано: Сер 03 жов, 2018 19:57
Додано: Сер 03 жов, 2018 22:09
g2v
300К в гривнах из банкомата.
Да,каюсь, не дочитал что про доллары была речь (в цитируемом сообщении было про гривневый депозит).
|