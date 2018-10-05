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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 365366367368

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
57
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 18:09

  Son of Sun написав:
  curiousobro написав:В случае, если "почистят" этот условный лям, ГСО компенсирует убытки?

Ага, щас...
В договоре с ДСО сумма возмещения максимум несколько тис гривен :)
По крайней мере так было около 5 лет назад.


Ну вот, смысл тогда? Такой договор м.б. наводкой, а ГСО случайно приедет на пару минут позжее, когда уже дело будет сделано[/quote] неубедительно.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 18:21

g2v
300К в месяц можно вынести и без отделения на Святошино.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:57

  Amid написав:g2v
300К в месяц можно вынести и без отделения на Святошино.


В доларах? Откуда?
g2v
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 22:09

g2v
300К в гривнах из банкомата.
Да,каюсь, не дочитал что про доллары была речь (в цитируемом сообщении было про гривневый депозит).
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 12:35

Re: ПроКредит

Неужели никто вот такую ошибку не видел?
У меня на всех устройствах. Звонил в поддержку - девочка посоветовала перегрузить телефон :)
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MostWanted
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 18:36

  MostWanted написав:Неужели никто вот такую ошибку не видел?
У меня на всех устройствах. Звонил в поддержку - девочка посоветовала перегрузить телефон :)
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Думаю в банчике если и остались - то отчаянные гривнедопозитчики на 1 год. Смотрят раз в год. соответственно. :)
g2v
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 18:59

Суточных Ограничения по снятию валюты через кассу нет ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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