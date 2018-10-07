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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 жов, 2018 18:09
Son of Sun написав: curiousobro написав:
В случае, если "почистят" этот условный лям, ГСО компенсирует убытки?
Ага, щас...
В договоре с ДСО сумма возмещения максимум несколько тис гривен
По крайней мере так было около 5 лет назад.
Ну вот, смысл тогда? Такой договор м.б. наводкой, а ГСО случайно приедет на пару минут позжее, когда уже дело будет сделано[/quote] неубедительно.
никому не верю
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Додано: Сер 03 жов, 2018 18:21
g2v
300К в месяц можно вынести и без отделения на Святошино.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 19:57
Amid написав:g2v
300К в месяц можно вынести и без отделения на Святошино.
В доларах? Откуда?
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Додано: Сер 03 жов, 2018 22:09
g2v
300К в гривнах из банкомата.
Да,каюсь, не дочитал что про доллары была речь (в цитируемом сообщении было про гривневый депозит).
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Amid
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Додано: Чет 04 жов, 2018 12:35
Неужели никто вот такую ошибку не видел?
У меня на всех устройствах. Звонил в поддержку - девочка посоветовала перегрузить телефон
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Додано: Суб 06 жов, 2018 18:59
Суточных Ограничения по снятию валюты через кассу нет ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Пон 08 жов, 2018 09:43
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Додано: Пон 08 жов, 2018 10:06
greenozon
И что это за собой влечёт для физиков?
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Amid
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Додано: Пон 08 жов, 2018 10:19
g2v написав: Amid написав:g2v
300К в месяц можно вынести и без отделения на Святошино.
В доларах? Откуда?
Доллары в любом отделении
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